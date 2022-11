"Ele não quer me perder", diz Lucas Guimarães após receber buquê de Carlinhos Maia

Lucas Guimarães falou sobre o relacionamento de 13 anos com Carlinhos Maia durante palestra

Em uma palestra em São Paulo, o influenciador Lucas Guimarães citou a relação de 13 anos com o ex-marido Carlinhos Maia. A fala veio após ele ter recebido um buquê de flores por sua estreia na apresentação do 'Pod Cats' com Camila Loures.

“Eu jamais vou descartar alguém que só me fez bem. A gente tem as nossas desavenças e eu vou mostrar pra vocês que a fama também é babado, viu? O sucesso quando bate na porta, se você não tiver preparado, ele te derruba pra baixo”, disse.

Após a fala, Lucas foi surpreendido pela pergunta direta de uma mulher que estava na plateia sobre as flores do ex."Você é safadinha, viu, mulher? Se eu soubesse nem dava o microfone pra essa peste aqui, mas vou responder você”, brincou ele.

“Eu falo que 13 anos não são 13 dias, né? A gente precisa respeitar a história que a gente viveu e vive como parceiro. Ele não quer me perder, porque eu fui o único que ficou com ele. Vocês sabiam disso? Carlinhos é o único homem que eu beijei e me relacionei em toda a minha vida. Construímos o amor. E eu disse a ele ‘isso não me faz melhor do que ninguém, mas eu sei que me faz diferente de muitos’", revelou.

Carlinhos Maia comprou mansão

Recentemente, o influenciador Carlinhos Maia compartilhou sua nova mansão com os seguidores. A casa possui seis quartos e oito banheiros. Lucas Guimarães teria ajudado a escolher a casa antes do término.