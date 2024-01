Ele cresceu! Filho de Valéria Valenssa e Hans Donner completa 21 anos

Valéria Valenssa celebra o aniversário do seu filho mais velho, João Henrique, que completou 21 anos e é fruto do antigo casamento com Hans Donner

A modelo e empresária Valéria Valenssa está em festa com o aniversário de seu filho mais velho, João Henrique, fruto do antigo relacionamento com Hans Donner. O rapaz acaba de 21 anos de idade e ganhou uma homenagem especial da mãe coruja nas redes sociais.

Ela mostrou uma foto inédita com o rapaz e falou sobre a data especial. "João Henrique meu filho querido, que neste aniversário você tenha muita saúde e amor, pois nada é mais importante para viver em plenitude. Que Deus o abençoe e te guarde. Te Amo JH. Parabéns Globelezo!", disse ela.

Vale lembrar que Valéria também é mãe de José Gabriel, de 19 anos. Ela se separou do pai dos meninos em 2019 depois de 27 anos de relacionamento.

Valéria Valenssa relembrou a época de Globeleza

A empresária e palestrante Valéria Valenssa ficou imortalizada na memória dos brasileiros por ter interpretado a personagem Globeleza no carnaval da Globo durante as décadas de 1990 e 2000. Agora, ela abriu o jogo sobre como gastou o dinheiro que ganhou naquela época.

A estrela contou que adquiriu um imóvel e também fez investimentos para ter lucros até hoje com o seu salário da época. “Comprei meu apartamento, consegui ajudar a minha família e hoje me mantenho com os investimentos que fiz. Sou muito grata pela oportunidade que tive, e é impossível me tirar essa marca. Tenho muito orgulho”, disse ela ao Jornal O Globo.

Além disso, Valenssa também falou sobre o seu ex-marido, Hans Donner, com quem foi casada por 27 anos. Hoje em dia, eles estão separados. “Hans sempre vai ser importante na minha vida. O sentimento mudou, só que o carinho e a admiração vão ser eternos. Estamos em constantes mudanças, nada é eterno. Somos amigos pela nossa história e pelos filhos maravilhosos que temos, João Henrique e José Gabriel”, contou ela.