Ele cresceu! Filho de Priscila Fantin faz rara aparição com a mãe no teatro

Acompanhada do marido Bruno Lopes, Priscila Fantin faz rara aparição com filho para prestigiar o musical Bob Esponja

Na última quinta-feira, 28, a atriz Priscila Fantin fez rara aparição pública com seu filho, Romeu Abreu, de 11 anos. O garoto, fruto do seu relacionamento com seu ex-marido, Renan Abreu, apareceu todo crescido ao lado da mãezona em São Paulo.

Acompanhados de Bruno Lopes, atual marido da atriz, a dupla foi prestigiar a pré-estreia do musical Bob Esponja, no Teatro Sérgio Cardoso. A família posou sorridente para as câmeras e exibiu seu look casual e estiloso para uma noite de diversão.

Confira as fotos:

Eduardo Martins / Agnews

Eduardo Martins / Agnews

Eduardo Martins / Agnews

A peça Bob Esponja está em cartaz a partir desta sexta-feira, 28, e apresenta uma montagem brasileira da peça da Broadway, de 2017. O espetáculo conta com música ao vivo, com composições originais de David Bowie, Aerosmith, Cindy Lauper, John Legend, Panic! At the Disco e outros.

Priscila Fantin destaca superação após vitória do Dança dos Famosos

Em recente entrevista à CARAS Brasil, a campeã do Dança dos Famosos 2023, Priscila Fantin, admite que não tem dúvidas de seu esforço e comprometimento durante participação no quadro do. Domingão com Huck.

A atriz abriu o coração e comentou como superou obstáculos pessoais e do próprio jogo, para conquistar sua vitória. "Sei que tivemos nosso mérito", declarou.

Em meio a uma disputa que dividiu o público de casa, a artista conta que compreende as torcidas concorrentes, mas que recebe mais carinho do que críticas. "Não incomoda porque entendo. E sei que quando se gosta muito de alguém, não se enxerga outras esferas da situação."

"Só a gente sabe como as coisas aconteceram durante esses quatro meses e o mérito que temos. Eu e Rolon honramos a ética e o comprometimento com o jogo do início ao fim. Essa é a maior vitória", disse ela, que encontrou dificuldade em receber notas condizentes às dificuldades técnicas das suas performances.

