Ele cresceu! Filho de Dado Dolabella completa 14 anos

Dado Dolabella comemora os 14 anos do seu filho do meio, João Valentim, e mostra o quanto o herdeiro já cresceu em foto inédita

O ator Dado Dolabella está em festa neste domingo, 10, por causa do aniversário do seu filho do meio, João Valentim, fruto do antigo relacionamento com a modelo Viviane Sarahyba. O menino completou seus 14 anos de vida e ganhou uma homenagem do pai nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, o artista mostrou uma foto inédita ao lado do herdeiro. Os dois apareceram em um estádio de futebol durante um passeio de pai e filho.

"Pisquei de novo e @joaovalentim.10 fez 14 anos. Amor da vida do pai! Que papai do céu abençoe sempre seu caminho pra você conseguir realizar todos os seus sonhos! Uma honra ser seu pai. Te amo até o infinito e além", disse ele.

Vale lembrar que Dado também é pai de Eduardo, da relação com Fabiana Neves, que é seu filho mais velho, e também a caçula Ana Flor, da relação com Juliana Wolter. Hoje em dia, ele namora com a cantora Wanessa Camargo.

Dado Dolabella faz homenagem para Wanessa Camargo

O ator Dado Dolabella esbanjou romantismo ao fazer uma declaração de amor para sua namorada, a cantora Wanessa Camargo, nas redes sociais. Ele compartilhou um recado sobre o quanto admira a amada em um story no Instagram e encantou seus seguidores.

Na mensagem, ele falou sobre a personalidade dela e a alegria de trilhar a vida ao lado dela.

“Pra mim, você é sempre foi a coragem em pessoa… Poder viver seu despertar, conviver com você a cada passo, salto, queda, sentir seu tom e ritmo vindo desse coração mais lindo, puro e generoso, é muita sorte a minha. Mesmo que nem sempre me terrenos certos, os seus sempre precisos, potentes. Me inspira, me ensina e no fim me enche de orgulho poder estar ao seu lado na vida. Sou só gratidão por poder viver com você toda essa, que é só sua, velocidade, amor meu”, escreveu ele.