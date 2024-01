Ela cresceu! Filha de Paola Carosella rouba a cena em rara aparição em público

Paola Carosella faz rara aparição em público com sua filha, Francesca, e o tamanho da menina chama a atenção

A chef de cozinha Paola Carosella contou com duas companhias especiais na noite desta terça-feira, 30. Ela foi prestigiar um evento na zona sul de São Paulo e fez uma rara aparição ao lado da filha, Francesca, de 12 anos, e do namorado, Manuel Sá.

Inclusive, ela posou sorridente ao lado dos dois e a adolescente chamou a atenção. Francesca mostrou que está cada dia maior e quase chegando na altura de sua mãe. Ela é fruto do antigo casamento de Paola, que terminou há alguns anos.

Atualmente, Paola tem um programa no GNT, chamado Alma de Cozinheira, e também se dedica aos seus empreendimentos. Vale lembrar que ela conquistou a fama ao redor do Brasil ao ser uma das juradas do MasterChef Brasil por vários anos.

Fotos: Araujo / AgNews

Paola Carosella falou sobre a adolescência da filha:

Em outubro deste ano, a chef Paola Carosella revelou como equilibra a vida profissional com a maternidade em uma entrevista sincera à CARAS. Mãe de uma menina que está prestes a embarcar na adolescência, a apresentadora contou quais são suas expectativas e como é a dinâmica em casa com a sua única herdeira.

"O que mais quero é um relacionamento saudável, onde exista espaço para conversa, troca, diálogo, construção e empatia. E me dedico para construir isso, ciente do meu espaço de adulta. Almejar isso já é uma expectativa gigante", declarou Paolla, que mantém discrição sobre sua vida pessoal e compartilha raros vislumbres de Francesca.