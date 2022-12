Ela cresceu! Filha de Camila Pitanga mostra que está a cara da mãe em passeio

Camila Pitanga faz rara aparição em público com a única filha e a semelhança dasduas rouba a cena

A atriz Camila Pitanga (45) aproveitou a noite da última segunda-feira, 19, para curtir um passeio no shopping com a filha, Antônia, de 14 anos. As duas foram fotografadas enquanto circulavam pelos corredores do local no Rio de Janeiro e a filha da artista roubou a cena.

Antônia mostrou que está cada dia mais parecida com a mamãe coruja e já cresceu bastante. A menina está quase da mesma altura de sua mãe. Vale lembrar que ela é fruto do antigo relacionamento da atriz com o diretor de arte Cláudio Amaral Peixoto. Camila e Cláudio se separaram em 2011.

Atualmente, a atriz está namorando com Patrick Pessoa. Os dois assumiram o romance em 2021, quase um ano após o término com a artesã Beatriz Coelho. Há poucos dias, eles apareceram trocando beijos apaixonados nas redes sociais durante um momento juntos.

Fotos: Victor Chapetta - Agnews

Camila Pitanga fala sobre a sua sexualidade

Em participação no podcast Quem Pode, Pod, Camila Pitanga abriu o jogo sobre como define a sua sexualidade. A artista contou que não se considera bissexual e defendeu as experiências que já teve ao longo da vida.

"A gente vive ainda num país que tem dificuldade de entender que as pessoas possam ser livres e amar do jeito que quiserem. Diria que sempre fui uma heterossexual convicta. Não via essa possibildiade, não estava no meu radar. Não como um problema, mas no desejo. Já tinha dado uns beijos em festinha, mas não era um desejo. Libido é algo em construção, não é algo que nasce com você, formatado, e acabou. Você pode se desenvolver para o lado que quiser. Acho que foi um lance de expansão. Primeiramente, de afeto, porque eu vivi um amor, e não uma sexualidade. Isso não era para ser uma missão, um panfleto. Claro que com a compreensão de que isso significava para muitas pessoas. Mas o dilema era que eu entendi uma responsabilidade sobre isso. Pra sustentar isso, você tem que ter vivência. Acho que isso tava atropelando um pouco a gente", declarou.

E completou: "Se me cobrarem agora um nome, uma caixinha, eu não me daria nome como bissexual. Estou em movimento, estou vivendo. Mas, politicamente, entendo a importância de dizer isso. Minha libido é aberta, adoro gozar e não vou abrir mão da minha liberdade porque as pessoas estranham".

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!