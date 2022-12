Camila Pitanga troca beijos com o namorado ao postar cliques raros

Atriz Camila Pitanga compartilha registros românticos aos beijos com o namorado, o professor de Filosofia Patrick Pessoa

A atriz Camila Pitanga (45) usou as redes sociais na noite de quarta-feira, 14, para compartilhar cliques em clima de muito romance com o namorado!

Nas imagens, publicadas em preto e branco em seu perfil no Instagram, a famosa aparece aos beijos com o professor de Filosofia Patrick Pessoa, com quem assumiu o relacionamento em outubro de 2021, quase um ano após o término com a artesã Beatriz Coelho.

Ao legendar a publicação, ela citou trecho da música Beija Eu, da cantora Marisa Monte: "Beija eu, beija eu, beija eu, me beija, @patrickpessoa7775", escreveu Camila Pitanga.

Nos comentários, o casal recebeu chuva de elogios. "Ser feliz é o que importa", "O importante é ser feliz, o amor não aceita rótulos", "Casalzão lindo", "Seus lindos", "Fofos demais", "Esteticamente perfeitos! Hahahahah beijos seus lindos! Boas férias professor", disseram os fãs.

Recentemente, em entrevista no podcast Quem Pode, Pod, com Giovanna Ewbank (36) e Fernanda Paes Leme (39), Camila abriu o jogo sobre sua sexualidade. A famosa relembrou o namoro de 2 anos com Beatriz Coelho, mas disse não ser bissexual: "Se me cobrarem agora um nome, uma caixinha, eu não me daria nome como bissexual. Estou em movimento, estou vivendo. Mas, politicamente, entendo a importância de dizer isso. Minha libido é aberta, adoro gozar e não vou abrir mão da minha liberdade porque as pessoas estranham", disparou.

Camila Pitanga se refresca na praia e impresisona pelo corpão

A atriz Camila Pitanga aproveitou o calor deste sábado para se refrescar na praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio, acompanhada por alguns amigos, com quem posou para fotos na areia.

Na ocasião, ela ostentou o corpo cheio de curvas ao vestir um biquíni vermelho e fez questão de tomar um belo banho de mar.

