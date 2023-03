Eita! Diogo Defante diz palavrão para Pedro Bial durante programa

Ao ser pressionado para responder pergunta, Diogo Defante xingou Pedro Bial e os dois caíram na risada

O humorista Diogo Defante ficou bem a vontade durante sua entrevista no 'Conversa com o Bial', tanto que até rolaram "xingamento amigáveis".

Tudo começou quando o jornalista fazia uma pergunta sobre um dos vídeos do comediante, que tem milhares de visualizações, e quando o entrevistado ia desviando da pergunta, ele pressionou para que Defante falasse.

"Me responde, porr*", disse o jornalista. Sem nem hesitar, o humorista, famoso por sua participação na Copa do Mundo, soltou: "Vai te tomar no c*, rapaz". Os dois caíram no riso e se cumprimentaram batendo as mãos.

Impressionado com a própria atitude, Defante afirmou: "Porr*, mandei o Bial tomar no c*". Ainda rindo, Bial ressaltou: "Ao vivo, em rede nacional".

Em seguida, os dois pediram desculpas para a família tradicional brasileira e ainda trocaram elogios após os xingamentos. "Pô Bial, sabia que tu ia ser um cara maneiro. A galera te vê como um cara sérião...", afirmou o comediante. "Tu é um cara muito legal", respondeu o ex-apresentador do BBB.

Veja cena: