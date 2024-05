Eduardo Moscovis fala de discrição na vida pessoal: "Não combina comigo"

Pai de quatro filhos, o ator Eduardo Moscovis explicou por que prefere manter a discrição sobre sua vida pessoal; veja o que ele disse

O ator Eduardo Moscovis é bem reservado sobre sua vida privada e quase não faz aparições em público com a família. Ele é pai de Gabriela e Sofia, de 25 e 23 anos, do seu relacionamento com Roberta Richard, e também de Manuela, de 17, e Rodrigo, de 12, do casamento com Cynthia Howlett. Em entrevista ao jornal O Globo, o ator explicou por que prefere manter a discrição.

"Fui criado no Leblon (na Zona Sul do Rio) e sempre gostei dessa vida de sair ali de chinelo, de bicicleta, de dar um mergulho, fazer esporte na praia. Então eu não quis abrir mão disso. Acho que a gente é naturalmente exposto pela função em que trabalha. Acho que realmente não combina comigo", disse.

O ator contou ainda como equilibra a vida pessoal com a profissional. "Eu tenho guarda compartilhada dos meus filhos, então eu estou com eles o tempo todo em que não estou trabalhando. Também arrumo, lógico, um tempo para estar com os amigos. Há períodos em que a gente trabalha um pouco mais. Vou voltar com a peça agora em julho para o teatro na Gávea (Zona Sul do Rio). É uma delícia, porque é do lado da minha casa, então, eu posso ir a pé, e eles vão comigo. A gente está junto o tempo todo. Eu acho é possível conciliar", ponderou.

Alma Gêmea

No ar como o ranzinza Quintino Ariosto na novela das 18h, No Rancho Fundo, Eduardo Moscovis pode ser visto também na reprise de Alma Gêmea, que foi exibida originalmente em 2005 na Globo. Durante o papo, ele também relembrou a época que trabalhou na trama espirita. "O Rafael era muito bom de fazer, mas um personagem difícil. Porque ele era muito dividido e acabava ficando um cara amargurado. Não à toa, a novela hoje tem um resultado alto nos números de audiência. É uma novela querida pelo público. Ela é realmente muito bem escrita", disse.

Sobre suas cenas de 19 anos atrás, o ator disse que se vê com outros olhos. "Acho que me sinto hoje muito mais novo do que quando fazia "Alma gêmea" em relação a essa vontade de fazer, de estudar, de interpretar, de ter disposição e disponibilidade. Eu tenho vontade de viver bastante. Eu acho que a gente tem que ver sempre o lado bom da história", analisou.

E completou: "Você envelhecer traz algumas restrições e consequências. Mas por outro lado a gente aprende muita coisa. De verdade, não fico pensando nisso. Eu olho para o Rafael e vejo um outro Du, um outro cara. Não sou eu mais ali. É um processo evolutivo todo que eu passei de lá até agora que me coloca num outro lugar totalmente diferente".