Edu Guedes vai à Justiça contra Alexandre Correa, diz colunista

Edu Guedes decide abrir queixa-crime na Justiça após declaração de Alexandre Correa, que é ex-marido de Ana Hickmann. Entenda o que aconteceu

O chef de cozinha e apresentador Edu Guedes decidiu ir à Justiça contra o empresário Alexandre Correa, que é ex-marido de Ana Hickmann. De acordo com o colunista Leo Dias, Edu abriu uma queixa-crime por difamação contra Alexandre. Ele alegou que o empresário o acusou de ter um caso com a apresentadora enquanto ela era casada.

Os rumores surgiram há algumas semanas quando Edu e Ana foram alvos de boatos de que estaria vivendo um affair. Porém, os dois desmentiram o envolvimento e garantiram que são apenas amigos. Na época, Alexandre chegou a levantar suspeitas sobre a ex-esposa ter sido fiel. Com isso, Edu decidiu ir à Justiça.

O que Edu Guedes e Ana Hickmann já falaram

O apresentador e chef de cozinha Edu Guedes se pronunciou sobre os rumores de que estaria vivendo um affair com a apresentadora Ana Hickmann. Os boatos circularam na internet nesta semana, mas ela já negou.

Agora, ele também confirmou que os dois são apenas amigos. “O meu relacionamento com a Ana é de amizade”, afirmou ele ao site Quem.

Na segunda-feira, 15, a assessoria de imprensa de Ana Hickmann também se pronunciou sobre o assunto."Não tem namoro, é mentira. O que pode ter levado ao surgimento dessa informação é o fato deles terem se encontrado no final do ano no mesmo resort. Mas os dois estavam lá com suas famílias, foi uma coincidência", informou a equipe da loira ao site Gshow.

Vale lembrar que Ana Hickmann está em processo de divórcio. Ela se separou do ex-marido, o empresário Alexandre Correa, em novembro de 2023, após ela acusá-lo de agressão na mansão da família no interior de São Paulo. Atualmente, a apresentadora está no elenco do programa Hoje em Dia, da Record TV.