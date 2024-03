Atualidades / BATALHA JUDICIAL

Edu Guedes sofre nova derrota na justiça após recorrer de decisão contra ex de Ana Hickmann

Edu Guedes entrou com embargos de declaração contra Alexandre Correa e perdeu recurso. A CARAS Brasil obteve acesso ao documento que mostra a derrota do apresentador da Band

Edu Guedes é apresentador da Band - Foto: Reprodução/Instagram