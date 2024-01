Edu Guedes explicou contato com Ana Hickmann em processo; entenda

A CARAS Brasil teve acesso ao conteúdo presente no processo de difamação de Edu Guedes contra Alexandre Corrêa, ex-marido de Ana Hickmann

Edu Guedes resolveu levar as acusações de Alexandre Corrêa, ex-marido de Ana Hickmann, para a justiça. Após o empresário reforçar os rumores sobre o suposto affair com Ana, o apresentador abriu processo por difamação. A CARAS Brasil teve acesso ao conteúdo da ação judicial, que solicita que Alexandre prove suas acusações em juízo.

A polêmica envolvendo Corrêa e Guedes surgiu há algumas semanas, quando o empresário afirmou que foi vítima de uma traição da apresentadora com o antigo colega da Record, dias depois de circular rumores de um affair entre eles.

Indignado com a repercussão negativa da fofoca, Edu Guedes abriu uma queixa-crime por conta das acusações infundadas de Alexandre. No documento, que consta prints e áudios de conversas, o apresentador explica que seu contato com a ex-modelo se iniciou apenas em dezembro - após o escândalo de violência doméstica.

Nas mensagens, Edu aparece preocupado com o bem-estar da amiga e questiona se ela está bem. Em outro trecho da conversa, o cozinheiro chega a oferecer um apartamento na cidade de São Paulo, para que ela consiga se restabelecer após todo o transtorno vivido nos dias anteriores.

Após receber a intimação, Alexandre reafirmou as acusações em audio enviado ao portal Uol e destacou que o primeiro contato entre Edu e Ana não aconteceu em dezembro, mas antes mesmo de novembro. Ele reforça que não vai retirar o que disse anteriormente sobre a suposta traição.

"Eu reafirmo: no meu entendimento, há anterioridade dessa relação ao dia 11/11 [data em que Ana Hickmann registrou o boletim de ocorrência contra Alexandre Correa por agressão]. Ana e Edu Guedes já se relacionam há algum tempo, há uma série de fatores que me dão indicativos claros disso, e eu não retiro o que eu disse. Gostem eles ou não, eu não retiro o que eu disse", declara.