Rodrigo Simas fala sobre sexualidade e romance com Agatha Moreira

O ator Rodrigo Simas disse ter encontrado o equilíbrio perfeito no relacionamento com Agatha Moreira e revelou algumas questões sobre a sua sexualidade

CARAS digital Publicado em 21/10/2022, às 13h59

Nesta sexta-feira, 21, Rodrigo Simas (30) falou sobre a sua sexualidade e sobre o seu relacionamento com Agatha Moreira (30), em entrevista para o Gshow. O ator, que confessou ter sofrido por não se encaixar em certos comportamentos tidos como masculinos, disse que hoje entende que essas questões são marcadas pela masculinidade tóxica, e não são uma questão de gênero.

“A masculinidade tóxica está muito presente, é uma repetição de padrão, que me questionei muito cedo, pequenas situações das quais não me sentia parte. Tive muitas questões com o lance de sexualidade e fui amadurecendo e entendendo o que eu sou”, explicou Rodrigo. “Hoje lido com elas muito melhor e tento fazer a diferença ao meu redor, com as coisas que penso não só sobre masculinidade, mas a respeito de homofobia, racismo e tudo isso”, completou.

Além disso, ele falou também sobre a atriz Agatha Moreira, com quem mantém um relacionamento desde 2018, quando contracenaram juntos em “Orgulho e Paixão”. Rodrigo disse que ele e a namorada encontraram um equilíbrio muito bom e que a vida deles não se resume aos conteúdos publicados na internet. Mas deixou claro que são como todo casal: “Somos um casal normal, que briga, tem crises, se ama muito e escolheu estar junto todos os dias. Acho que relacionamento saudável é isso: falar a verdade sobre o que sentimos.”

Segundo o ator, esse casal não espera ter filhos tão cedo, já que no momento outras prioridades e vontades estão à frente desta decisão difícil.

Agatha Moreira abre detalhes sobre relacionamento com Rodrigo Simas

Agatha Moreira também já se pronunciou sobre o relacionamento, durante uma entrevista feita pelo Jornal O Globo. Ela reforçou a ideia de fazer parte de um casal real, como todos os outros, e que vive muito além do que se vê pela internet. “Um relacionamento é feito de fases. O nosso é normal como qualquer outro. Tem dia que um não está afim de olhar para a cara do outro. Tem dia que dá vontade de terminar e jogar tudo para o alto. Mas a gente tem uma conexão tão forte e bonita que está sempre tentando se ajustar e se adaptar aos sentimentos e às necessidades.”

A atriz também pontuou como lida com as diferentes fases profissionais que o casal vive e com a distância: “É engraçado. Estamos vivendo fases diferentes, mas é muito impressionante como não nos desconectamos. Desde outubro do ano passado, quando o Rodrigo se mudou para São Paulo, estamos mantendo um relacionamento à distância…Agora, ele está novamente em São Paulo e eu, no Rio. Mas a conexão não muda porque temos um diálogo muito bom. Acho que esse é o grande diferencial da nossa relação. Quando se está à distância, principalmente, não dá para guardar coisas. Elas precisam ser ditas”, esclareceu.