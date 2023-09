Dulce Maria faz apelo comovente aos fãs durante show: "Não desistam"

A cantora Dulce Maria comoveu o público ao fazer um discurso impactante durante um show do grupo RBD

No mês dedicado a prevenção ao suicídio, a cantora Dulce Maria impactou o público ao fazer um discurso sobre o tema durante um show do grupo RBD em Denver, nos Estados Unidos. A artista aproveitou sua influência para fazer um apelo sincero aos fãs.

"Ainda que realmente não encontrem sentido em suas vidas, porque as provas às vezes são muito difíceis, eu peço que não percam a esperança. Busquem ajuda. Dentro do seu coração, sempre há uma luz que, não importa quão escuro esteja fora, ela nunca se apaga. Por favor, peço que não parem. Que nunca parem e não desistam da vida. Vivam suas vidas. Amo vocês", disse ela, recebendo aplausos dos fãs.

Após a repercussão do discurso, Dulce Maria, que já havia vivido perdas pessoais relacionadas ao suicídio, usou sua conta oficial no 'X', o antigo Twitter, para reiterar sua mensagem. "Senti dizer isso do fundo do meu coração, porque perdi pessoas muito queridas por esse terrível motivo. É por isso que peço àqueles que já se sentiram assim que não desistam! Obrigado por todo amor!", escreveu a cantora.

Recentemente, Dulce Maria não conteve a emoção ao ser ovacionada no Madison Square Garden, nos Estados Unidos, pelo público de mais de 20 mil pessoas, durante sua performance na música 'No Pares'. Com um símbolo da paz ao fundo, que há muito tempo é sua marca registrada, a cantora enlouqueceu o estádio ao performar uma das músicas que marcaram toda a trajetória do grupo.

Confira:

No sabía que hoy era el #DiaMundialDeLaPrevencionDelSuicidio pero sentí decirles esto desde el fondo de mi ❤️ porque he perdido personas muy queridas por ese terrible motivo 🥹 por eso les pido a los que alguna vez se han sentido así que no se rindan ! ❤️🙏🏻🙌🏼 Gracias por su amor… https://t.co/oc07PpXBZ6 — Dulce Maria (@DulceMaria) September 11, 2023

Dulce Maria empolga fãs ao levar a filha para palco do show do RBD

Durante o show do grupo RBD no Madison Square Garden, em Nova York, nos Estados Unidos, a cantora Dulce Maria deixou os fãs eufóricos ao levar sua filha, Maria Paula, de dois anos, para o palco. Enquanto apresentava a música 'Rebelde', a estrela mexicana pegou a herdeira no colo e mostrou o look que ela estava usando: um blazer com o símbolo da paz nas costas, uma homenagem às raízes da mãe e uma representação da mensagem que a artista promoveu durante toda sua carreira. Confira os cliques!