Duda Reis encanta seguidores com fotos românticas ao lado de namorado

Atriz e modelo Duda Reis se declara para namorado empresário com fotos românticas nas redes sociais

A atriz e modelo Duda Reis (21) aproveitou a quarta-feira, 1, para usar suas redes sociais para se declarar para seu namorado, o empresário Du Nunes (31). Com algumas fotos bem românticas dos dois pombinhos, ela se declarou de forma linda para o hairstylist.

“Você. é. o. amor. da. minha. vida”, escreveu a ruiva, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. O casal de apaixonados se assumiu publicamente em agosto do ano passado. Duda estava solteira desde março, quando acabou seu relacionamento com o ator André Luiz Frambach, noivo de Larissa Manoela atualmente.

Os comentários foram inundados de elogios para o lindo casal. “Apaixonante! Lindos demais! Todo amor do mundo para vocês!”, escreveu uma fã. “O verdadeiro significado de amor”, exaltou um outro internauta. “É tão bom ver a Duda vivendo um amor de verdade, depois de tudo que ela passou”, disse uma terceira fã da atriz. Além dos inúmeros emojis de carinhas de apaixonados, corações vermelhos e de todas as cores e palminhas enviados para enaltecer a fofura do casal de pombinhos bastante apaixonados.

Veja a publicação da atriz e modelo Duda Reis se declarando de forma linda para seu namorado:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Duda Reis (@dudareisb)



Duda Reis e Eduardo Nunes falam sobre casamento: 'Ano que vem sai '

A influenciadora digital Duda Reis revelou que já está pensando em dar um novo passo no namoro com o empresário Eduardo Nunes. Ela contou que os dois pretendem se casar ainda neste ano. "Ano que vem sai casamento. Não fiz o pedido ainda, mas vou fazer. Não posso contar quando porque vai estragar a surpresa", declarou ele em entrevista ao colunista Leo Dias, do site Metrópoles. Vale lembrar que os dois assumiram o romance há apenas alguns meses, anunciando o relacionamento em agosto do ano passado.

