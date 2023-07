Drica Moraes surpreende ao refletir sobre a maternidade: “Rotina dolorosa”

A atriz e estrela da série “Os Outros” Drica Moraes se abriu ao comentar sobre a maternidade em entrevista

Neste domingo, 16, Drica Moraes surpreendeu seus seguidores ao comentar sobre a maternidade em uma entrevista. A atriz está estrelando a série “Os Outros” em que interpreta a síndica de um prédio em que dois pais entram em conflito por conta de uma briga entre os filhos.

“Quantas vezes as mães se sentem achatadas numa rotina dolorosa com os filhos adolescentes. Rotina dolorosa entre aspas, porque é no dia a dia que você vai criando vínculos amorosos, insistindo nos valores que te são raros. É muito duro ser mãe e é muito sofrido ser filho adolescente também”, comentou a artista em entrevista ao site Gshow.

A mãe do menino Matheus de 14 anos ainda disse sobre a adolescência: “É passar de fase no jogo da vida. É lindo, mas dói. Temos que nos escolar também enquanto pais. Dar adeus àquele bebê fofinho, aceitar esse luto e encarar o indivíduo estranho (no sentido de outro que surge) de forma amigável”.

A estrela da novela “Travessia” também refletiu: “Como diz a terapeuta Cláudia Laminos: ‘Você trataria seu filho adolescente como trata um amigo? Julgando, criticando, controlando o tempo todo ou você tentaria novos meios de aproximação?’. Tem sido assim comigo como mãe de adolescente”.

Já sobre sua personagem em “Os Outros”, série do streaming Globoplay, a atriz declarou: “Ela só pensa nela e em seus problemas. Como a maior parte dos personagens dessa série. A falta de interesse pelo outro e pelo que deveria ser senso comum, bem comum não existe nessa comunidade. Será só ficção?”.

Bastidores!

Ainda sobre “Os Outros”, o ator Antonio Haddad, que interpreta o personagem Marcinho, comentou em um podcast apresentado pelo ex-Fazenda Lucas Selfie sobre uma preocupação da atriz Adriana Esteves durante as gravações da produção.

“A Adriana perguntava: ‘Quantas balas têm? 15? Então dá 30 tiros no chão, por favor’. Porque é isso, é uma arma, atira, mata. Precisávamos atirar 30 vezes no chão para garantir que não tinha nada”, comentou o artista na entrevista.