Ator de “Os Outros” revela medo de Adriana Esteves nos bastidores da série: “Mata”

Antonio Haddad, ator da série “Os Outros”, comentou sobre um medo que Adriana Esteves tinha nos bastidores da produção

Nesta quarta-feira, 12, um dos atores da série nacional “Os Outros” comentou em entrevista sobre os bastidores da produção do streaming Globoplay. Antonio Haddad, que interpreta o personagem Marcinho, revelou uma preocupação da atriz Adriana Esteves nas gravações.

O ator participou do podcast “Selfie Service” apresentado pelo ex-Fazenda Lucas Selfie, revelou que Adriana ficava muito apreensiva por conta das armas no set. Antonio contou que a produção preparava truques de câmera para não mostrar as armas.

“A Adriana perguntava: ‘Quantas balas têm? 15? Então dá 30 tiros no chão, por favor’. Porque é isso, é uma arma, atira, mata. Precisávamos atirar 30 vezes no chão para garantir que não tinha nada”, comentou o artista na entrevista.

O ator da série ainda detalhou: “E aí a gente ia para a cena. Era um negócio de metal, frio, pesado. Ela [Adriana] pedia isso para a pessoa que cuidava da arma, sempre. Adriana gravava muito com a arma na mão, é muito trabalho”.

Antonio revelou que também teve que atuar com armas também, e contou mais informações dos bastidores: “É muito nervoso gravar com arma. Não é só o peso ou a ação, você sente uma energia da arma. É muito pesada a energia. Quando não aparecia minhas mãos nas cenas, eu gravava com rádio, garrafa, celular. É muito louco esse jogo de faz de conta. A gente tem que acreditar [que está acontecendo]”.

“Teve muita [preparação]. A gente não gravou com festim, não teve nenhum calibre entrando no set, só as armas em si. Tentamos ao máximo evitar [gravar com as armas]”, relatou o intérprete de Marcinho.

Haddad ainda reforçou que as cenas com armas tinham um cuidado a mais e eram evitadas durante as gravações: “Inclusive, se você reparar, tem muitas cenas que eu não estou com a arma na mão. É sempre cena do Marcinho ou close na arma. Separaram isso para que eu não precisasse gravar com arma todas às vezes, existem dublês também. Isso era um baita estresse”.

Por fim, o artista da série que também conta com Eduardo Sterblitch no elenco, comentou que apesar do clima tenso da produção, os bastidores também eram lugar de aprendizado: “Era livre para improviso, mas eu demorei pra entender isso. Essa liberdade foi muito importante pra mim, para eu ir pegando”.

Adriana Esteves ficou com medo de gravar cenas com arma pic.twitter.com/n1SDW7JaoN — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) July 13, 2023

