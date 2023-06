Doente? O que aconteceu com Silvio Santos? Entenda sumiço do apresentador

Afastado da TV, apresentador Silvio Santos tem sofrido com boatos sobre sua saúde nas redes sociais

Longe do Programa Silvio Santos desde o segundo semestre de 2022, o apresentador Silvio Santos (92) tem sofrido com uma série de especulações a seu respeito. Em meio às celebrações dos 60 anos de seu programa, o comunicador voltou a ser pauta nas redes sociais. Desta vez, sobre seu possível estado de saúde.

Nos últimos dias, viralizou uma informação nas redes sociais que a família do apresentador estaria escondendo que ele estava doente. O boato ainda dizia que Silvio não estava mais andando. No entanto, a informação foi desmentida por Íris Abravanel (74).

“ Está sendo um tempo muito bom como casal, como família. Ele está muito bem ”, disse a autora de novelas, durante uma coletiva antes da gravação do programa em homenagem ao dono do Baú.

Por sua vez, Patrícia Abravanel (45), que estava ao lado da mãe, falou um pouco como é Silvio Santos como pai. “Muito melhor do que o comunicador. Participativo, amoroso. Ensina a gente a sermos mulheres fortes. Nunca passou a mão na cabeça, nunca mimou. Mas sempre encorajou", contou.

Apesar da incógnita envolvendo Silvio Santos, ele já deixou claro que, na verdade, está mesmo se aproveitando o tempo livre para descansar. Em uma entrevista, ele afirmou que não estava fora da TV por problemas de saúde, mas sim por estar um pouco cansado.

" Não, não [estava com problema na voz]. Eu estava era com preguiça mesmo, estava com preguiça de gravar ", disse o empresário, que volta e meia sofre com boatos sobre sua saúde.

Em abril, a assessoria do SBT chegou a informar que Silvio estava preparando seu retorno através de quadros gravados, chegando a reservar um estúdio para o patrão. No entanto, as datas não foram informadas e Patrícia segue no comando da atração.

ATUALIZAÇÕES

Nesta quinta-feira, 1º, o cabeleireiro Jassa compartilhou o registro de um encontro com Silvio e sua família. Na imagem, o apresentador surgiu com um sorriso no rosto e um look irreverente.

Na publicação, o comunicador apareceu com o visual despojado ao posar sorridente ao lado de Jassa, Íris Abravanel e de duas filhas, Renata Abravanel (38) e Daniela Beyruti (46).