Do que morreu Roberto Dinamite? Ídolo do Vasco da Gama sofria do mesmo câncer que Pelé

Roberto Dinamite sofria de câncer de intestino desde o fim de 2021; um dos três tumores mais comuns no país, foi da mesma doença que Pelé morreu

Roberto Dinamite morreu aos 68 anos neste domingo, 8 de janeiro. O maior ídolo do Vasco da Gama sofria de câncer de cólon, também conhecido como câncer de intestino, mesma doença que causou a morte de Pelé (1940 - 2022). O ex-jogador foi diagnosticado com a enfermidade no fim de 2021 , que é um dos três tumores malignos mais comuns no Brasil. Ele teve uma piora e foi internado no sábado, 7, no hospital da Unimed, no Rio de Janeiro.

O câncer de cólon e reto abrange cerca de 10% de todos os casos da doença no país, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca). É estimado que mais de 40 mil pessoas tenham sido diagnosticadas apenas no ano passado. Entre os homens, fica atrás somente do câncer de próstata. Já nas mulheres, atrás apenas do câncer de mama.

A doença inclui os tumores que começam na parte do intestino grosso chamada cólon, reto e ânus. O câncer é tratável e, na maioria dos casos, curável se detectada em estágio inicial, antes de se alastrar para outros órgãos. A ocorrência é maior em quem tem excesso de gordura corporal e consome acima da quantidade recomendada de carnes vermelhas e processadas.

Além de quem tem alimentação pobre em fibras, é fumante ou consome bebida alcoólica. Aqueles com um histórico pessoal ou familiar, com a presença de pólipos e doenças inflamatórias intestinais também contribuem para o aumento das chances da doença.

Existem tratamentos locais, como radioterapia, cirurgia, embolização, que é a injeção de substâncias para diminuir o fluxo sanguíneo que vai até as células cancerígenas e ablação, que tem ação diretamente no tumor primário ou metástases isoladas, sem atingir o resto do corpo.

O Rei do Futebol, Pelé, também morreu de câncer no instestino. Ele descobriu a doença em setembro de 2021 e faleceu em dezembro de 2022. O atleta fez tratamento de quimioterapia por alguns meses e a causa da morte foi falência múltipla de órgãos.