Discrição, crises e ausência de filhos: como foi o casamento de Cauã Reymond

Como foi o casamento de Cauã Reymond e Mariana Goldfarb que chegou ao fim nesta quarta-feira, 19

O casamento entre Cauã Reymond e Mariana Goldfarb chegou ao fim nesta quarta-feira, 19, pegando os fãs de surpresa. A decisão chamou a atenção porque os dois estavam bem após superarem uma crise que se tornou assunto no ano passado.

Eles estavam casados desde 2019, quando oficializaram a união em uma romântica cerimônia na pousada Reserva do Ibitipoca, em Conceição do Ibitipoca, distrito do município de Lima Duarte, no interior de Minas Gerais.

Realizado na presença de um grupo seleto de convidados, o casamento reuniu familiares e os amigos próximos em uma pousada com diárias no valor de R$ 4 mil. Yanna Lavigne e Bruno Gissoni são alguns dos atores que estão confirmados para a ocasião.

Os dois demoraram meses para publicarem fotos nas redes sociais porque queriam manter a cerimônia em segredo. Só semanas depois a modelo resolveu compartilhar as primeiras fotos.

Em 2018, o casal se separou e quase não subiu ao altar. Ao reatar o romance, eles não contaram aos fãs o que tinha acontecido. Em 2021, uma reportagem do jornal 'Extra' revelou que a modelo tentou terminar o casamento. "Deu uma encrenca ali. Ela realmente pensou em terminar o casamento. Mas ele correu atrás a tempo para que isso não acontecesse. Agora, estão mais apaixonados do que nunca e loucos por um bebê. Muito em breve a gente vai saber que ela está grávida”, disse uma fonte próxima à publicação.

Naquele ano, os boatos davam conta de que Mariana Goldfarb se tornaria mamãe em 2022, o que não aconteceu. Em uma entrevista, ela chegou a confirmar que havia congelado os óvulos. “É uma delícia, porque dá liberdade e autonomia. Não abro mão de ser mãe. Acho que todas as mulheres deveriam congelar. Acho que quanto mais nova congelar, melhor é. Se eu pudesse, teria congelado antes. Não é doloroso“, disse ela para um podcast.

Veja: