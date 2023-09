Discretos, Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak esbanjam beleza em aparição pública

Juntos há 11 anos, Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak esbanjam beleza ao surgirem estilosos em evento no Rio de Janeiro

Os atores Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak fizeram uma aparição em público na noite desta terça-feira, 26, durante o lançamento da terceira temporada de A Divisão, do Globoplay. Discretos com sua vida pessoal, o casal chamou a atenção ao ser fotografado.

Para o evento em um cinema no Rio de Janeiro, os atores apostaram em looks casuais, mas cheios de estilo. Enquanto Rodrigo colocou peças em preto e elegeu uma combinação mais sóbria, a esposa se destacou com um conjuntinho estampado.

De cropped e saia de tamanho abaixo dos joelhos, Mel Fronckowiak surgiu cheia de elegância. A artista ainda arrematou o look com sandálias neutras e uma bolsa de grife. Os cabelos foram presos em um penteado clássico.

Desde 2017, Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak estão casados. O namoro deles teria começado em março de 2012. Da união, os famosos têm uma filha, Nina, seis anos. Discretos, os atores não mostram muito a herdeira na rede social.

Fotos: Victor Chapetta - Agnews

Mel Fronckowiak comemora 11 anos ao lado de Rodrigo Santoro

A atriz e apresentadora Mel Fronckowiak (35) publicou uma homenagem emocionante nesta segunda-feira, 13, em seu perfil nas redes sociais. É que ele está comemorando 11 anos de matrimônio com o amado, o ator e galã, Rodrigo Santoro (47).

"Tem gente que diz que foi atravessado pelo amor no primeiro olhar. Já ouvi relatos também de amores que relutam, que entram em negação mesmo, que começam na amizade, que demoram a se assumir. E, seja como for, tá tudo certo. Mais importante que o jeito que começa é como continua”, iniciou ela.

“É tão bonito ver o amor se mostrar, te invadir, te chamar pra sair e te apresentar um caminho de estrelas. O amor é aquele que também te convida, todos os dias, a ficar. Onze anos dizendo sim pra essa escolha, pro que nos completa, pro que nem sempre estamos de acordo”, continuou.

Por fim, Mel se derretu por completo: “Há desafios cotidianos, sim. Mas quando há respeito, carinho, admiração, é possível continuar dizendo sim. Onze anos de “enrosco”, do primeiro dia que começamos a construção do que temos hoje, agora. Nós três somos tanto! E sou cada vez mais porque me olho através desse seu olhar que continua me chamando pra tudo que ainda temos pra viver. Eu tenho muita sorte, sim, mas você também tem, vai? Tô brincando! Ou não. Obrigada por ser a companhia que eu sempre quis ter. Até sempre!”, completou.