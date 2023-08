Discreta, Chris Flores vive casamento feliz há 18 anos e tem um filho; veja fotos

Chris Flores vive casamento feliz há 18 anos; veja fotos da família da artista que apresenta o 'Fofocalizando'

Apresentadora do Fofocalizando, a apresentadora Chris Flores é avessa aos holofotes. Profissional respeitada, ela vive um casamento discreto e feliz e tem um filho. Só que a artista não costuma exibir tudo nas redes sociais.

Para quem não sabe, ela é casada com o fotógrafo Ricardo Corrêa, com quem tem um filho, Gabriel, de 17 anos. Os pombinhos estão juntos há mais de 18 anos. Ambos trabalharam na Editora Abril, que nos anos 2000 era uma referência para o jornalismo.

Nos últimos anos, ela mostrou pouquíssimos momentos ao lado do amado - a última vez foi em junho, durante o Dia dos Namorados. “Te amo até a eternidade… como diria João Gilberto, só o coração pode entender”, disparou ela.

Na virada do ano, Chris Flores também reuniu a família em uma foto rara. “Nada jamais continua, tudo vai recomeçar! E sem nenhuma lembrança das outras vezes perdidas atiro a rosa do sonho nas tuas mãos distraídas”. Poesia do mestre Mario Quintana para que a gente tenha a certeza de que hoje já é um novo dia, um novo momento, que 2023 será muito melhor para todos. Eu acredito! Fé na vida hoje e sempre. #felizanonovo da minha família para sua família”.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chris Flores (@chrisfloresnet)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chris Flores (@chrisfloresnet)

Chris Flores chora no Fofocalizando

Chris Flores foi às lágrimas nesta terça-feira, 22, durante o Fofocalizando. Ainda muito abalada após as críticas que sofreu por entrevistar a mãe de Larissa Manoela, a artista não conseguiu segurar as lágrimas. Isso porque o programa exibiu a defesa que Ratinho fez ao vivo durante seu programa. Emocionada, ela se desculpou com o público ao ir às lágrimas após a exibição do vídeo.