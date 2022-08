Dira Paes mostra fotos raras com a irmã e semelhança chama a atenção

Dira Paes comemora data especial na vida da irmã e os fãs dizem: 'Tão parecidas'

CARAS Digital Publicado em 26/08/2022, às 18h03

A atriz Dira Paes fez um post especial nesta sexta-feira, 26, para celebrar o aniversário de sua irmã, Ecleida. Ela compartilhou fotos com a irmã e impressionou com a semelhança na aparência delas.

Nas fotos, as duas apareceram curtindo um dia na praia. “Vocês são lindas demais! E tão parecidas”, disse um seguidor. “Iguais”, declarou outro.

Na legenda, a artista elogiou a irmã. "Hoje é aniversário da minha mana Keka, Ecleida Inocência Paes Carvalho. Ela é minha irmã do meio. Ela é assistente social. Ela casou com o primeiro namorado. Ela tem 3 filhas lindas. Ela tem netos lindos. Ela sempre nos mostrou o caminho certo de fazer as coisas, como uma boa virginiana. Ela sempre gostou das coisas arrumadinhas. Ela sempre nos recebeu de portas abertas e fartas mesas. Estou muito feliz que vou poder abraçar e falar todas as minhas felicitações pessoalmente nesse dia tão especial. Te amo, Ecleida. Mil vivas a você!", contou.

Dira Paes exibe fotos com a irmã: