Dira Paes impressiona ao mostrar foto rara de biquíni no início da carreira

A atriz Dira Paes encantou os fãs ao resgatar um clique inédito do início de sua carreira, quando tinha apenas 17 anos

A atriz Dira Paes surpreendeu os fãs na noite de quinta-feira, 22, ao resgatar uma foto raríssima do início de sua carreira. Em suas redes sociais, a artista, de 54 anos, publicou um registro de quando tinha apenas 17.

Esbanjando simpatia, Dira posou para o clique bastante sorridente e encantou a web com sua beleza natural. Na legenda, ela contou que a imagem foi feita no ano que chegou ao Rio de Janeiro. "[Lembrança] do tempo que a gente fazia ensaio e mandava revelar", escreveu.

Usando um biquíni asa delta, ela arrancou elogios dos seguidores e recebeu diversos comentários carinhosos na postagem. "Foi essa Dira que eu conheci lá atrás, e se transformou nessa diva do cinema e da TV. Viva!", declarou uma internauta. "Não mudou nada, linda!", se derreteu outra. "É muita lindeza", disse a atriz Helena Fernandes.

Recentemente, Dira Paes também publicou alguns cliques inéditos ao lado do marido, Pablo Baião. Nas fotos postadas no feed do Instagram, os dois aparecem sorridentes no casamento de um casal de amigos. Para o evento, a atriz surgiu deslumbrante usando um vestido longo e decotado, e seu marido colocou um terno cinza.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dira Paes (@dirapaes)

Dira Paes encanta ao mostrar momento divertido com os filhos

A atriz Dira Paes encantou os fãs nesta terça-feira, 20, ao compartilhar novos cliques ao lado dos filhos, Martin, de oito anos, e Inácio, de 15, frutos de seu casamento com o diretor Pablo Baião. Esbanjando felicidade, a artista aproveitou bastante o momento de descanso para brincar com os herdeiros.

Nos registros publicados pela famosa, é possível observá-la mostrando toda sua força durante a diversão, enquanto levanta os meninos com as pernas. "Amo uma brincadeira com os meus moleques. Mamãe treina que é pra curtir ao máximo esses momento", se derreteu ela na legenda.

Além do momento descontraído com os filhos, Dira Paes também compartilhou uma foto ao lado da mãe, Janilda Souza, que também aproveitou a diversão em família. Rapidamente, os internautas deixaram uma série de elogios nos comentários.

"Família linda a sua. É o melhor que podemos fazer, curtir ao máximo o tempo com eles formando memórias. É inesquecível e não tem preço", disse uma seguidora. "Ah, que chamego bom!", falou outra. "A mãe tá com tudo em cima, hein! Isso além de importante é necessário. Se dá gosto de ver, e mais ainda em poder viver. Tão lindos", declarou uma terceira.