Dira Paes encanta ao mostrar momento divertido com os filhos: 'Família linda'

Aproveitando um momento de descanso, a atriz Dira Paes surgiu em clima descontraído ao lado dos filhos e da mãe, Janilda Souza

A atriz Dira Paes encantou os fãs nesta terça-feira, 20, ao compartilhar novos cliques ao lado dos filhos, Martin, de oito anos, e Inácio, de 15, frutos de seu casamento com o diretor Pablo Baião. Esbanjando felicidade, a artista aproveitou bastante o momento de descanso para brincar com os herdeiros.

Nos registros publicados pela famosa, é possível observá-la mostrando toda sua força durante a diversão, enquanto levanta os meninos com as pernas. "Amo uma brincadeira com os meus moleques. Mamãe treina que é pra curtir ao máximo esses momento", se derreteu ela na legenda.

Além do momento descontraído com os filhos, Dira Paes também compartilhou uma foto ao lado da mãe, Janilda Souza, que também aproveitou a diversão em família. Rapidamente, os internautas deixaram uma série de elogios nos comentários.

"Família linda a sua. É o melhor que podemos fazer, curtir ao máximo o tempo com eles formando memórias. É inesquecível e não tem preço", disse uma seguidora. "Ah, que chamego bom!", falou outra. "A mãe tá com tudo em cima, hein! Isso além de importante é necessário. Se dá gosto de ver, e mais ainda em poder viver. Tão lindos", declarou uma terceira.

Confira a publicação:

Dira Paes chama a atenção ao curtir rede de seu lar

A atriz Dira Paes chamou a atenção ao postar fotos curtindo o dia de sol em um canto de sua casa onde há uma rede. Usando um biquíni preto, a famosa ostentou suas curvas ao aparecer aproveitando o local.

Esbanjando sua beleza natural sem preocupação, a artista apareceu deitada descansando e renovando o bronzeado. Além de tirar fotos, ela se gravou no momento relaxante de sua intimidade em seu lar.

"No calor, quem é de rede que se embale", escreveu Dira Paes na legenda da publicação. Nos comentários, ela recebeu elogios pela sua beleza e pelo cantinho especial. "Que cantinho delícia", admiraram. "Maravilhosa", falaram outros.