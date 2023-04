Diogo Caixeta explica como e-commerce transforma a vida de empresários

Em seu canal no YouTube, especialista compartilha conteúdos úteis do mercado digital

Com as crises enfrentadas após o ano de 2019, viu-se a necessidade de aprender a lidar com as vendas pela internet, para que milhares de negócios acabassem. Empreendedores que possuíam restaurantes, mas atendiam apenas presencialmente, se viram obrigados a aderir ao delivery. Lojas físicas precisaram ter seus próprios sites para aumentar seus lucros.

O especialista em e-commerce, marketing digital e inteligência artificial, Diogo Caixeta, dono de um dos maiores canais de marketing digital do Brasil no YouTube, explicou que o mundo online está ajudando a realizar sonhos e transformando vidas. "Com o 'boom' do hábito de consumo durante a pandemia, o comportamento de compra das pessoas evoluiu. Sucesso de verdade só tem quem se reinventou e soube escutar os clientes, melhorando a experiência do usuário", observa.

Para ingressar nesse meio, o professor principal da Digital Ninjas, uma das maiores comunidades de marketing digital e vendas online do País, explica que é possível iniciar nesse mercado sem nenhum ou com pouco dinheiro. "É necessário estruturar um e-commerce que passe confiança, seja bonito, simples, sem gifs ou banners em exagero. Uma página lenta, que demora para carregar e com um visual pesado, assusta ao invés de atrair", garante.

Outra questão importante está ligada à conexão do lojista com o público. "Oferecer vantagens aos que se cadastram ou fazem sua primeira compra, por exemplo, é um importante passo pra torná-lo fiel", ensina.

Caixeta explica que fazer o cliente sorrir é sempre uma estratégia interessante. "Ao disponibilizar vantagens, mais vezes ele irá comprar e as chances de indicação aumentam", reflete.

Com isso, manda um recado final. “Se relacionar bem, oferecer produtos que se encaixam em determinado perfil e fazer com que o comprador se sinta importante, são pontos cruciais para o seu crescimento no mundo online”, conclui.

Ele possui um canal no YouTube (@diogocaixetatv) onde aborda esse tipo de assunto e compartilha seus conhecimentos com os inscritos, somando mais de 600 vídeos e 100 lives realizadas.

