Diego Martins abre o jogo sobre retorno às novelas: 'Estão sondando'

Em entrevista à CARAS Brasil, Diego Martins revela seus próximos projetos na carreira e comenta sobre participação em show de Wanessa Camargo

Depois de conquistar o Brasil na pele do personagem Kelvin, na novela Terra e Paixão, da TV Globo, Diego Martins (26) ganhou ainda mais destaque no cenário artístico. Em entrevista à CARAS Brasil, ele abre o jogo ao falar sobre retorno às novelas:"Estão sondando".

Diego é conhecido desde 2016 quando participou do X Factor Brasil, mas foi no ano passado, após integrar o elenco do folhetim de Walcyr Carrasco, que o ator furou a bolha, e recebeu ainda mais reconhecimento pelo seu talento.

Durante a conversa, Diego relembra com saudade do seu último personagem e brinca que está sendo difícil desapegar. Ele foi questionado se já recebeu propostas para outras novelas, o ator garante que, por enquanto, não:"Convites ainda não tem, mas existem várias coisas que estão sondando, mas o Kelvin ainda é meu xodó é difícil de desapegar dele, tá difícil, tenho muito carinho", comenta Diego.

UM MARCO

Na última sexta-feira, 10, Wanessa Camargo (41) realizou seu primeiro show após a participação no BBB 24. Diego foi convidado para realizar a abertura do evento. Ele foi chamado pela cantora para subir aos palcos e ficar responsável pelo começo do espetáculo.

"Foi muito incrível fazer abertura. Eu estava muito animado, porque foi a primeira vez que eu fiz um show de abertura tão grande. [Ela é] uma pessoa tão importante na minha história, também, sabe? Importante na música, cheia de referências, enfim. Estou muito feliz e foi uma experiência muito legal", declara.

EVIDÊNCIA

Em entrevista recente paraCARAS Brasil, Diego, diante de tantas novidades na carreira desde o último ano, confessou que não tem dúvidas que estar em evidência na televisão foi importante para o reconhecimento de seu talento.

"A novela me trouxe mais visibilidade para tudo. Na verdade, para todas as minhas facetas. Eu sou eternamente grato. Com o Kelvin, eu podia, inclusive, mostrar que eu sou um artista que canta", finalizou.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE DIEGO