Didi Wagner anuncia o fim do casamento com Fred após 24 anos de união

Após duas décadas de relacionamento, Didi Wagner anuncia fim do casamento com Fred; veja o comunicado

A apresentadora Didi Wagner pegou os seguidores de surpresa no último sábado, 17, ao anunciar o fim do seu casamento de 24 anos com o empresário, Fred Wagner. A comunicadora publicou uma foto ao lado do ex-marido e confirmou a informação.

Juntos desde 1998, os dois tiveram três filhas: Laura, de 19 anos, e Luiza, de 17, além de Júlia, de 14. No desabafo, ela pede a compreensão dos fãs diante do momento delicado. "A todos que me acompanham por aqui, gostaria de compartilhar que, depois de 24 anos de união, chegou ao fim meu casamento com o Fred", iníciou ela.

E prosseguiu com o desabafo:"Nossa prioridade máxima são nossas três filhas, que sempre receberão todo nosso amor e suporte", declarou ela, por meio dos Stories compartilhado em sua conta no Instagram. Até o presente momento, o motivo do término do casal não foi revelado na imprensa.

VEJA O COMUNICADO OFICIAL DA SEPARAÇÃO DE DIDI WGANER:

Foto: Reprodução/Instagram

O post mais recentes do ex-casal

No início de março, Didi Wagner compartilhou em seu perfil, um carrossel de fotos na companhia de Fred em uma viagem que eles fizeram juntos para Ushuaia (Argentina). Nos registros, eles aparecem sorridentes enquanto desbravam o local.

QUEM É DIDI WAGNER?

Didi Wagner iniciou sua carreira na extinta MTV Brasil, apresentando o programa Supernovas, que exibia os clipes mais recentes dos artistas e tinha três horas de duração. Em 2006, saiu da MTV, e assinou contrato com o canal Multishow.

Logo em seu primeiro ano, passou a fazer o programa Lugar (In)Comum, programa de viagens, uma paixão de Didi. Além disso, ela também é responsável por cobrir os maiores festivais de músicas do Brasil como o Lollapalooza e o Rock in Rio.