Dias depois de ter casa assaltada, Mariana Rios é vítima de golpe e alerta: 'Fiquem atentos'

Mariana Rios alertou sobre golpe que estão aplicando em seu nome no WhatsApp

Dias depois de ter a casa assaltada em São Paulo, Mariana Rios relatou aos seguidores que foi vítima de um golpe. Segundo a apresentadora, alguém tentou se passar por ela num aplicativo de mensagens. "Não mudei meu número! Fiquem atentos!", alertou nesta quarta-feira, 1.

Mariana postou um print da conversa entre um dos criminosos e uma outra pessoa. No texto, é possível confirmar o pedido para salvar o novo número de celular, atribuído supostamente à atriz: "Troquei de número. Salva meu contato novo. Liguei sem querer, estava salvando o contato".

Esse tipo de fraude tornou-se muito comum. O bandidos usam a identidade de alguém para pedir dinheiro emprestado para os contatos, alegando que está com problemas no aplicativo do banco e que ao resolver, devolve a quantia.

Mariana Rios relata assalto a sua casa em São Paulo

Neste domingo, 29, Mariana Rios foi às suas redes sociais relatar que sua casa em São Paulo foi assaltada. A apresentadora comentou em seu Instagram que os assaltantes levaram joias, bolsas, sapatos e diversos artigos de luxo.

Felizmente, a atriz não estava em casa no momento do assalto, porém pareceu bem abalada nas mensagens. Mariana pediu a ajuda de seus seguidores para tentar recuperar alguns itens, que talvez possam ser vendidos pelos assaltantes pela internet.

“Atenção! Minha casa em São Paulo foi assaltada ontem a tarde. Eles entraram num momento que não havia ninguém na casa. Várias coisas de valor foram roubadas”, começou anunciando a famosa por meio dos stories.

Mariana revelou que já procurou a polícia: “A polícia já está com as imagens e trabalhando para solucionar o caso”. Foi então que a atriz fez um pedido aos seguidores: “Peço a todos que trabalham com sites e vendas de artigos de luxo que me ajudem com alguma informação se acaso tiverem acesso a peças específicas e exclusivas das marcas: Chanel, Louis Vuitton, Fendi, Prada”. “Levaram todas as minhas bolsas, malas, sapatos, joias e dinheiro. Desde já, agradeço!”, ainda disse a famosa.