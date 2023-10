Diana Krall revela que filhos gêmeos ouvem música brasileira: 'Estão descobrindo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Diana Krall ainda refletiu sobre como a música é apreciada atualmente

De volta ao Brasil para uma sequência de shows, a cantora e pianista Diana Krall (58) já deixou claro que a música brasileira inspira seu trabalho. No entanto, em entrevista à CARAS Brasil, ela revelou que a inspiração chegou à sua família, em especial para seus filhos, que já ouviram músicas do país.

"Meus filhos estão descobrindo. Meu filho veio e disse: 'Mãe, você já ouviu esse álbum, Amoroso?", começou Diana Krall , citando a obra de João Gilberto, lançada em 1977. "E eu disse: 'Ah, sim'. Eles já ouviram, e ele tem estado entre as coisas que estão ouvindo. Eu acho que isso é meio mágico."

Para ela, é interessante ver a forma como seus filhos, os gêmeos Dexter Henry Lorcan e Frank Harlan James (16), consomem a música e também se deixar redescobrir novas canções ao lado dos herdeiros. "Eles consomem tudo tão rapidamente, então estão nos mostrando tudo de mais recente. Eles trazem a música para a mesa e falam: 'Mãe, ouve isso!'"

Dexter e Frank são frutos do relacionamento da artista com o cantor e músico britânico Elvis Costello (69). Os dois estão juntos desde 2003 e os filhos nasceram três anos depois, em 2006, em Nova York, nos Estados Unidos.

Apesar do frescor dos novos artistas e canções, a artista canadense conta que também ouve clássicos ao lado dos filhos e relembra histórias de grandes nomes da música. "Assisti com eles o documentário do Wayne Shorter e foi muito profundo. É importante contar essas histórias, de como essas conexões são todas criadas, de nossos velhos até os jovens, até o atual."

Krall ainda diz que, apesar de não se considerar uma lenda da música, entende que seu trabalho é honrar a arte e fazer com que as pessoas se sintam alegres. "Essas pessoas nos dão um sentimento de alegria e de sentimento que não podemos descrever. E é meu trabalho, é fazer as pessoas se sentirem bem, e honrar a música."

Diana Krall é única vocalista na categoria jazz a ter nove álbuns estreando no topo da parada da Billboard Jazz. Hoje, ela tem mais de 15 milhões de cópias de discos vendidos, e já foi incluída como uma das maiores vozes do gênero pelo jornal The New York Times.

A artista vem ao Brasil com apresentações nos dias 13 de novembro em Brasília, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães; 15 de novembro, no Rio de Janeiro, no Vivo Rio; e 17 e 18 do mesmo mês em São Paulo, no Tokyo Marine Hall.