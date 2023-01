Designer de joias e modelo: Conheça Mônica Benini, a esposa de Júnior Lima

Hoje, Mônica Benini compartilha sua rotina com o marido e filhos no Instagram

Mônica Benini (37) costuma encantar fãs e internautas com cliques da vida ao lado do marido, Júnior Lima (38) e dos filhos, Otto e Lara, e de sua "rotina afetiva", como descreve na biografia do Instagram. Apesar de sempre ser discreta quanto a carreira e vida pessoal, muitos têm curiosidade em saber mais sobre a dona do coração do irmão de Sandy (39).

Benini nasceu na cidade de Garibaldi, no Rio Grande do Sul. Ela começou sua carreira como modelo no município de Bento Gonçalves e, aos 22 anos, se mudou para São Paulo para continuar a vida nas passarelas. Ela já chegou até a modelar no exterior, porém, decidiu voltar para o Brasil.

Então, ela começou a estudar design e criou sua própria linha de roupas e joias. Hoje, ela também trabalha como influenciadora digital, fazendo publicidades e publicações em seu perfil do Instagram, onde já acumula mais de 480 mil seguidores.

A modelo e o cantor começaram a se relacionar no ano de 2013, e, apenas seis meses depois, o pedido de casamento veio, durante uma viagem do casal aos Estados Unidos. Eles se casaram um ano depois, em 2014. Na época, amigas próximas da designer revelaram ao jornal Extra que, como uma brincadeira, a chamavam de Maria Chiquinha, fazendo referência ao sucesso homônimo da dupla Sandy & Júnior.

No ano de 2017, ela deu à luz seu primeiro filho, Otto. Três anos mais tarde, em 2020, ela anunciou sua segunda gravidez, de Lara, que nasceu na madrugada de 10 de outubro. Atualmente, ela também comanda um podcast, intitulado Um Passo de Cada Vez, em que ela discute formas mais sustentáveis de ser e viver, novos sentidos e aprendizados.

Ela também é dona de um canal no YouTube, que tem pouco mais de 1.000 inscritos. Sua última publicação aconteceu há dois anos, e, na página, ela costumava falar sobre a criação dos filhos, gestação e pautas relacionadas ao ativismo.