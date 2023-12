Desaparecido, Marcelinho Carioca construiu família grande em vida evangélica

Marcelinho Carioca construiu família grande em vida evangélica; ele teve que negar romance com famosas quando era casado

O sumiço do ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca, um dos maiores ídolos do Corinthians, preocupou os fãs do "Pé-de-anjo". Nos últimos anos, ele tem se dedicado à produção de conteúdo para as redes sociais e à política.

Durante anos, ele foi casado com Ana Cristina, de quem acabou se separando no final dos anos 90. " "A Ana é uma grande mulher. Ela educou muito bem meus filhos, me dou muito bem com ela. Falo de coração", declarou ele há alguns anos ao UOL.

Boa vida, ele viveu alguns relacionamentos nos últimos anos - o último deles com a gaúcha Leyla Krauchi, com quem chegou a aparecer em fotos. De acordo com o jornal Diário de Santa Maria, os dois se conheceram em Ilhéus e trocavam mensagens pela internet desde então. O romance vingou.

No passado, ele foi envolvido em boatos envolvendo até Carla Perez, com quem teria vivido um romance. Recentemente, o amigo Vampeta se pronunciou sobre a história. “O Marcelinho era da igreja, mas é todo enrolado. Eu sei que ele ia casar outro dia aí… Eu ia ser o padrinho, mas ele desmanchou o casamento. Em relação a Carla Perez, ela é muito bem casada com o meu amigo Xanddy e tem uma família maravilhosa. Lá no passado, eu não sei. Essa pergunta eu vou fazer para o Marcelinho, depois eu te respondo”, disse em um podcast.

Nos anos 2000, também teve que desmentir um romance com outro sex symbol, Suzana Alves, a Tiazinha. "Isso é ridículo. Puxa, não tenho nem o que dizer sobre um absurdo desses. Pergunta para ela. Todo mundo sabe que isso é uma bobagem. Sou um cara evangélico e muito bem casado. As pessoas falam muita coisa. Mas eu não ligo. Dou tchau e bênção", disse ele na época para a Folha.

Quantos filhos tem Marcelinho Carioca?

Marcelinho Carioca tem três filhos: Lucas Surcin, Marcella Surcin e Matheus Surcin. Os dois homens seguiram a carreira do pai e também são jogadores profissionais de futebol. Embora não tenham conseguido o mesmo sucesso do ídolo, eles seguem jogando em clubes de divisões inferiores.

Polícia investiga o desaparecimento

O ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca está desaparecido desde o domingo, 17, e a polícia investiga o caso. De acordo com o site g1, ele não foi mais visto pela família após ter saído para ir em uma festa em Itaquera, em São Paulo.

Horas depois, a polícia encontrou o carro dele abandonado em Itaquaquecetuba, no interior de São Paulo. Ainda segundo a reportagem, a polícia apura o que aconteceu com o ex-atleta e uma das linhas de investigações envolve a possibilidade de sequestro com o acionamento da Divisão Antissequestro.