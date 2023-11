Depois de rebater críticas, Pocah tieta Dulce Maria e comemora encontro

Assim como outros artistas, Pocah assistiu ao show em área restrita em frente ao palco e revoltou o público presente

Nesta sexta-feira, 10, Pocah comemorou muito em suas redes sociais o encontro que teve com Dulce Maria, após comparecer ao show do RBD na noite de quinta-feira, 09. No carrossel postado pela funkeira ela falou sobre realizar sonhos de infância e cantou muito nos vídeos.

"No pares nunca de soñar. Ainda sem acreditar!!! Realizei o sonho de ir no show da minha banda favorita. E que prazer te conhecer @dulcemaria", escreveu a cantora, que ainda acrescentou a informação de que a mexicana é muito cheirosa, “obs: ela é MUITO CHEIROSA!!!! A minha criança interior tá gritando!”, finalizou.

Nos comentários, os fãs da cantora celebraram o momento ao lado dela: “Sempre foi fã, sabe como é ser fã e poder realizar um sonho desse! Foi de cria ainda”, escreveu uma, “Parabéns amor, fiquei muito feliz por você! Sabemos o quanto você queria esse momento”, comemorou outra, “Comentei no Twitter mais cedo o tanto que é absurdo as pessoas ditarem que famosos não podem ser fãs, sinto muito por tudo que falaram. A inveja é algo triste”, refletiu uma terceira.

Antes de sua publicação, Pocah estava sendo atacada nas redes sociais pelo privilégio que recebeu durante o show, no qual ficou em uma área exclusiva, ao lado de outros famosos, em frente ao palco.

Após 15 anos, Anahí, Dulce María, Maite, Christian e Christopher - Alfonso Herrera não está participando da turnê - voltaram ao palco para a turnê de reencontro "Soy Rebelde Tour". Os shows do grupo mexicano estão marcados para a próxima quinta-feira, 9, e sexta-feira, 10, no Rio de Janeiro. Em São Paulo, eles se apresentam no Estádio do Morumbi, nos dias 12 e 13 de novembro, e no Allianz Parque em 16, 17, 18 e 19 de novembro.

Pocah rebate críticas após show do RBD

Ao ver a repercussão das criticas nessa sexta-feira, 10, Pocah decidiu se pronunciar e contou que é fã há muito tempo e não iria perder a oportunidade de vê-los de perto ao receber o convite."Eu nem ia falar nada porque quem me acompanha aqui sabe o quanto sou fã de RBD. Zero novidade! Quando o RBD veio ao Brasil em 2006 eu ouvi da minha mãe que ou eu ia no show ou a gente comeria. Essa era a minha realidade! Mas eu não parei de sonhar e lutei muito pra hoje com 18 anos sendo fã da banda",disse ela.