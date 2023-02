Depois de cumprir acordo, Militão desiste de processo contra Karoline Lima

O jogador havia pedido R$45 mil reais da ex-namorada Karoline Lima, por danos morais

Eder Militão (25) cumpriu um acordo feito com a ex-namorada e mãe de sua filha, Karoline Lima (26) e retirou o processo que movia contra a influencer. O jogador confirmou o pedido de desistência em petição enviada à Justiça de São Paulo nesta terça-feira, 31.

A informação é do jornalista Diego Garcia, segundo a coluna, no mesmo dia, a juíza Eliana Adorno de Toledo Tavares, do Juizado Especial Cível de São Paulo, homologou a desistência e encerrou o processo.

De acordo com os advogados da influencer, a desistência faz parte de um acordo feito com Militão. O jogador da seleção brasileira cumpriu com a palavra, mas sua equipe não quis comentar a desistência e apontou que ele está focado em jogar futebol.

Vale lembrar que Militão havia entrado na Justiça contra a ex-namorada em junho do ano passado cobrando R$45 mil por danos morais. O processo foi protocolado dias antes do nascimento de Cecília, filha do casal.

O jogador também tentou impedir a ex-namorada de publicar comentários sobre ele na internet, o que foi negado duas vezes pela Justiça.

Segundo o atleta, a influenciadora estaria incitando seguidores a promoverem uma perseguição e a prejudicarem sua imagem na rede. Porém, a defesa de Militão não havia anexado nenhuma postagem da própria Karoline no processo.

Em documento de contestação apresentado pelos advogados da influenciadora, a defesa dela disse que o jogador acusa, sem provas, a ex de ter cometido abusos contra ele nas redes sociais, enquanto é a influenciadora quem "tem provas robustas dos abusos sofridos".

A defesa de Karol apresentou prints de uma conversa entre a influenciadora e Militão na qual o jogador manifesta sua vontade de ser pai. Segundo a defesa, a influenciadora atendeu ao pedido do atleta e retirou o DIU (método contraceptivo) para tentar engravidar.

No documento, os advogados da influenciadora ainda afirmaram que Karol já vinha sofrendo ataques nas redes sociais por supostamente estar com Militão por interesse, que ela era alvo de julgamento, ofensas e ataques.