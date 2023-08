Dennis DJ brigou com Kevin O Chris? Funk virou destaque internacional; entenda

Polêmica envolvendo lançamento de remix do hit Tá Ok gerou suposta confusão entre Dennis Dj e Kevin O Chris

O lançamento do remix da música Tá OK, de Dennis Dj e Kevin O Chris, ganhou contornos internacionais, provocando o maior burburinho nas redes sociais. Divulgado nesta quinta-feira, 3, a faixa ganhou destaque pelos versos de Maluma e Karol G.

Desde que o clipe da canção chegou no Youtube, muitas pessoas passaram a questionar o fato de Kevin ter ficado de escanteio, mesmo sendo um dos grandes responsáveis pela música ter viralizado nas plataformas brasileiras nos últimos meses.

O caso ganhou ainda mais destaque após o empresário de Kevin, Dudu Traineiras, usar seu perfil do Instagram para expor sua revolta. Ele deixou claro que não gostava de Dennis e declarou que estava disposto a tirar o remix do ar.

"Você não é brabo, você é um safado! Porque essa p*rra da música 'Tá Ok' foi o Kevin que escreveu, do começo até o final. Agora vem ofuscar o moleque na p*rra de um remix, tomar a música do moleque. Você não é nada no funk. Você não representa o funkeiro. Estou engasgado contigo há anos. Porque você não luta pelo funk, você não ajuda ninguém", disparou.

Depois da repercussão do desabafo de Dudu, a assessoria do funkeiro emitiu uma nota oficial explicando o que aconteceu. Segundo o comunicado, o pedido de embargo do clipe e música foi movido pela ONErpm, distribuidora responsável pela discografia do carioca.

"O videoclipe disponibilizado nas plataformas não havia recebido a aprovação da equipe do Kevin O Chris, tampouco do próprio artista", disse o comunicado da assessoria.

A equipe do artista ainda discordou que o nome de Kevin apenas foi adicionado como convidado da faixa e não como um dos principais, como foram adicionados Maluma e Karol G: "(Os créditos) não estavam em conformidade com o acordo previamente estabelecido entre a ONErpm e a Sony".

DENNIS REBATEU ATAQUES

Alvo de críticas nas redes sociais, Dennis Dj veio à público esclarecer o que estava acontecendo e informou que não esatva brigado com Kevin. Em vídeo compartilhado no Instagram, o artista afirmou que a confusão era fruto de questões burocráticas, que estão longe de seu controle.

Leia também: Dennis DJ protagoniza momento romântico com namorada em praia do Rio de Janeiro

"(Kevin) é um cara que eu admiro muito, que eu rasgo elogios o tempo porque é um gênio. Algumas coisas fogem do meu controle e do controle do próprio Kevin. São assuntos burocráticos, de gravadora, mas que eu também falei com o Kevin: 'Estou com você, tá errado'", declarou.

Ainda durante o vídeo, ele mostrou print de uma conversa com o próprio Kevin para deixar que os dois não viraram inimigos e estão cientes das complicações. O DJ garantiu que tentou de todas as formas resolver o imbróglio, mas estava difícil.

"Irmão, tô desde ontem mal com esse assunto, tento o máximo não te perturbar com isso, não sei mais o que fazer, na boa. Só peço desculpas, uma parada que deveria ser f*da pra gente comemorar tá dando maior dor de cabeça, já mandei todo mundo se f*der na Sony", disse.