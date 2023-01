Dennis DJ protagoniza momento romântico com namorada em praia do Rio de Janeiro

Solteiro desde agosto de 2021, quando terminou o casamento de 13 anos, Dennis DJ aproveita dia de calor ao lado da amada

Nesta quarta-feira, 18, o músico Dennis DJ (42) aproveitou o calorzão do Rio de Janeiro para curtir uma praia ao lado de sua nova namorada, Najara Izidoro (30). Nas areias da Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade carioca, ele protagonizou momentos românticos ao ser visto aos beijos e carinhos na praia e dentro do mar.

Os cliques feitos por um paparazzi flagraram o casal de pombinhos em um momento de muito amor, trocando diversos beijos e carinhos, tanto na areia, quanto dentro do mar.

Dennis DJ estava solteiro desde que terminou seu casamento de 13 anos com a influenciadora Barbara Falcão, em agosto de 2021. “Em respeito ao nosso público, que vai do trabalho à família, viemos dividir com vocês uma mudança em nossas vidas. Após 13 anos, chegou ao fim o nosso relacionamento. Chegou o momento de seguirmos por caminhos diferentes. Seguimos com o nosso maior presente, o nosso filho, Dennis, fruto desses anos de união. Aproveitamos para agradecer a todos o carinho e a compreensão", disse o músico, à época.

Dennis DJ e namorada na praia - Créditos: Webert Belicio / AgNews