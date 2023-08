Decepcionado, Galvão Bueno critica Seleção Brasileira após eliminação: "Andou para trás"

Em suas redes sociais, Galvão Bueno analisou a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina e fez duras críticas ao time

Após a eliminação da Seleção Brasileira da Copa do Mundo Feminina, o locutor Galvão Bueno fez duras críticas ao time. Nesta quarta-feira, 2, a grande voz do futebol brasileiro desabafou sobre a derrota em vídeo publicado em suas redes sociais.

Decepcionado, Galvão analisou a saída precoce do time, que foi eliminado na fase de grupos. "Não há como negar, a Seleção decepcionou. Foi muito mal na Copa do Mundo e, mesmo renovada, mostrou um futebol pobre e não se classificou em um grupo com Panamá e Jamaica. Infelizmente, o trabalho dessa comissão técnica não funcionou, andou para trás", iniciou o locutor.

O comunicador aproveitou o momento para relembrar que já presenciou outros grandes momentos do futebol feminino. Enquanto funcionário da TV Globo, ele pode narrar vários jogos do esporte entre 1999 e 2008, vivendo os momentos de glória e a ascensão da modalidade. Entre os momentos, Galvão citou os bons resultados em campeonatos mundiais e finais olímpicas.

Em seguida, ele tentou amenizar o clima e pedir apoio do público às jogadoras, visando possíveis melhoras em outras copas. "Não é hora de atirar pedras. Ao contrário, temos que ter carinho com elas, continuar apoiando porque o futebol feminino evoluiu. É sucesso em todo mundo. Os estádios estão cheios, as torcidas vibram e se emocionam. E, quem sabe a Seleção, com mudanças no comando, em breve volte a ter sucesso", continuou.

Ao finalizar sua declaração, Galvão lamentou que a despedida da camisa 10 da Seleção Brasileira Feminina, a jogador Marta Silva, que teve um encerramento tão triste em sua carreira nesta manhã de quarta-feira. "Mas querem saber o que doeu mais? Marta, pelo que significou para o futebol feminino, não merecia uma despedida assim", finalizou.

Confira o vídeo completo abaixo: