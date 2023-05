Deborah Secco surge em vídeo e diz: 'Não tenho dinheiro, inferno'

Vídeo de interação de Deborah Secco com os fãs viraliza nas redes sociais. Veja o que ela disse!

A atriz Deborah Secco deu o que falar nas redes sociais por causa de um momento inusitado de sua interação com os fãs na porta dos estúdios da Globo no Rio de Janeiro. Simpática com os fãs, ela brincou e demonstrou bom humor ao conversar com fãs que já conhecia.

O vídeo foi compartilhado por ela no Twitter e mostrou quando ela relembrou um bordão da época da novela Segundo Sol, da Globo. “Eu já falei que não tenho dinheiro, inferno”, disse ela.

Então, os fãs entraram na brincadeira e um deles falou: “A gente quer o pix”. E ela rebateu, em tom de brincadeira: “É sempre isso... A gente é o melhor que a gente consegue ser, gente”. Assim, um fã viu a bolsa de grife dela e afirmou: “Não tem dinheiro, mas essa bolsa paga todas as minhas dívidas”. Ao ouvir isso, a atriz respondeu: “É falsa”, e deu um sorriso enquanto tirava foto com outros fãs.

No vídeo, Deborah Secco mostrou que é acessível no contato com os admiradores e esbanjou simpatia ao posar para as fotos.

eu não tenho dinheiro, inf3rn0. pic.twitter.com/roMa1vkvYs — Deborah Secco (@dedesecco) May 22, 2023

Deborah Secco faz procedimento estético no bumbum

Há pouco tempo, a atriz Deborah Secco revelou que fez um procedimento estético no bumbum para melhorar a aparência da região dos glúteos. No vídeo, a atriz surgiu deitada com o bumbum para cima. Usando uma calcinha fio-dental, a artista mostrou que estava com um aparelho trabalhando nos glúteos.

"Hoje é dia de deixar o bumbum bem durinho", disse a artista, marcando a dermatologista Bianca Busatto, responsável pelo procedimento.