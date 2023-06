Deborah Secco já causou com looks na Copa do Mundo; veja fotos

Em dezembro do ano passado Deborah Secco chegou a ser um dos assuntos mais comentados do Twitter

A atriz Deborah Secco (43) se tornou alvo de críticas nessa segunda-feira, 12, após compartilhar cliques quase sem roupa com o marido, Hugo Moura, para celebrar o Dia dos Namorados, se tornando alvo de comentários negativos. Porém, essa não é a primeira vez que a artista causa com fotos e recebe críticas na web.

Durante a Copa do Mundo do Qatar, realizada no fim de 2022, Deborah Secco foi convidada a compor a equipe do programa Tá na Copa , da Globo, e causou ao compartilhar fotos dos looks escolhidos para as transmissões. Na época, a atriz chegou a se tornar um dos assuntos mais comentados do Twitter, recebendo diversas críticas.

Um dos looks mais polêmicos para o público consistiu em uma costumização. A atriz transformou a camisa tradicional dos canais SporTV em um cropped e também tirou do padrão a calça do uniforme ao transformá-la em um modelito cintura baixa, que deixava à mostra parte de sua lingerie. O visual recebeu diversos elogios de famosos, mas gerou controversa com os internautas.

Leia também:Deborah Secco é flagrada tomando banho de mar e corpão escultural choca

Na época, a estilista de Deborah Secco contou, ao Gshow, que ficou contente com a repercussão dos looks já que tinha a intenção de gerar um debate. "O look gerou um debate sobre sexualização, machismo e cultura de gênero. O papel dá moda é esse. Hoje, quase um mês depois, a absorção do público já é outra, o que mostra que ele evoluiu e amadureceu", garantiu Carol Gama.

RELEMBRE OS LOOKS DE DEBORAH SECCO NA COPA DO MUNDO:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)