Deborah Secco é flagrada tomando banho de mar e corpão escultural choca

Atriz Deborah Secco curtiu sol e praia no Rio de Janeiro e colocou corpo para jogo

A atriz Deborah Secco aproveitou o sol do Rio de Janeiro para se bronzear e dar um mergulho no mar do Rio de Janeiro. A musa foi vista com um biquíni cavado na areia da praia da Barra da Tijuca.

Em diversos cliques de fotógrafos que estavam no local, ela apareceu distraída com o corpo impecável aos 43 anos. As pernas torneadas, a barriga negativa e o cabelo longo foram shows a parte.

Mais cedo, ela já havia feito algumas selfies, em que está deitada e com protetor solar no rosto, e publicado em seu perfil oficial no Instagram.

Falando em clima quente, durante o podcast 'Quem Pode, pod', ressurgiu a história de que ela havia convidado Giovanna Ewbank para uma relação a três com o marido Hugo Moura quando foi entrevistada. A esposa de Bruno Gagliasso disse que Secco faz o convite até hoje, quando elas trocam mensagens.

Nos stories, após a repercussão, a atriz confirmou e ainda disse estar esperando a loira. "Tô boba com o quanto viralizei nesta semana [...] já faz tanto tempo, né, Giovanna? Estou te esperando. E foi bom essa viralização porque estamos recebendo um monte de propostas. Se você se interessar, deixe sua resposta", brincou ela que ainda mostrou o marido entrando na brincadeira.

Veja fotos: