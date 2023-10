Débora Nascimento reage ao ver seu nome em rumores: 'Não teve notificação nenhuma'

Débora Nascimento rompe o silêncio sobre rumores de que estaria sendo processada e pede fim aos boatos

Nesta terça-feira, 03, a atriz Débora Nascimento quebrou o silêncio sobre os rumores que sugeriam que ela estaria sendo processada por uma atriz. Através das redes sociais, a ex-mulher de José Loreto esclareceu a verdade por trás das especulações e negou que tenha recebido uma notificação judicial.

Em seu stories do Instagram, Débora comentou os boatos com discrição: “Chego eu aqui em casa, no Brasil, depois de estar viajando e trabalhando horrores e vejo essa papagaiada dessa notícia falsa, a tal da fake news”, ela iniciou sem citar nomes.

“Essa irresponsabilidade, essa falta de ética de veículos de comunicação contando uma mentira, porque eu não fui notificada de coisa nenhuma. Não recebi notificação nenhuma”, Débora desmentiu os boatos de que estaria sendo processada após ter comentado os rumores de traição por trás de sua separação em um podcast.

“Na verdade, a única notícia que eu recebi é que minha série, Olhar Indiscreto, ganhou como melhor fotografia em um prêmio internacional. Essa foi a notícia que eu recebi”, a atriz aproveitou a polêmica para divulgar seu novo trabalho e completou: “Fora isso, meu amor, não teve notificação nenhuma”, ela negou os boatos outra vez.

Por fim, Débora pediu um ponto final das especulações que a colocam contra a artista e principalmente, da rivalidade feminina: "Vamos parar com essa cafonice de colocar mulher contra mulher. Gente, isso é tão piegas. Não dá mais. Beijos de luz para todo mundo”, a artista concluiu o desabafo em suas redes sociais.

Débora Nascimento fala sobre o fim do casamento com José Loreto

Quatro anos após o fim de seu casamento com o ator José Loreto, a atriz Débora Nascimento se pronunciou publicamente sobre a confusão na qual foi envolvida. Na ocasião, seu então marido foi acusado de ter um envolvimento com Marina Ruy Barbosa.

“Eu ficava observando tudo meio que de longe, e, de uma certa forma, também inserida naquilo tudo. E, aí, veio cortina de fumaça, s*rubão de não sei o que, uma grande cortina de fumaça pras pessoas não verem o óbvio”, disse ela para o podcast de Tati Bernardi, Desculpa Alguma Coisa.

Segundo ela, é estranho que mesmo hoje muitas pessoas duvidam de sua dor na época. “É uma coisa que, tipo, foi tão óbvia, sabe? E eu fico tão impressionada como hoje, até amigos e pessoas conscientes, que têm discernimento da vida e das coisas, que ainda têm essa dúvida se houve ou não [traição]”, disparou.

Débora Nascimento ainda disse que na época estava focada na criação da filha que ainda era bebê. Ela se esquivou quando foi questionada se realmente foi traída por Loreto. “Mas, aí, também não vale eu dizer se teve ou não. A minha filha, que é pra que eu vou dizer: ‘Olha, aconteceu isso com essa pessoa’. Agora, uma mãe amamentando um neném de dez meses, sendo exposta”, declarou.

Ela ainda reclamou da repercussão do caso na época. “Teve um grande surto coletivo e uma cortina de fumaça gigantesca, um monte de gente exigindo que eu defendesse o indefensável. E eu, simplesmente, querendo cuidar do meu”, defendeu ela com coragem.