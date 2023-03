Débora Falabella relembra foto do trabalho de parto ao lado da irmã, Cynthia Falabella

Débora Falabella compartilha foto de momento especial ao lado da irmã, Cynthia Falabella, e a semelhança delas rouba a cena: 'Quem é quem?'

A atriz Débora Falabella (44) surpreendeu os fãs ao relembrar a foto de um momento especial de sua vida: o parto de sua filha, Nina (13). Nesta terça-feira, 7, ela contou que a irmã, Cynthia Falabella (51), a acompanhou durante o trabalho de parto e, agora, encontrou uma foto deste dia especial.

Na imagem de recordação, as duas apareceram de mãos dadas em uma clínica. Na legenda, Débora falou sobre a importância de sua irmã e de outras mulheres em sua vida.

"Essa foto foi no dia do meu parto. Minha irmã segurando minha mão. Não largou por nem um segundo. Ontem ela achou nos arquivos e me mandou. Dia 8 chegando e me deu vontade de postar essa imagem. De duas mulheres juntas em um momento tão amoroso. Que alegria ter uma rede de mulheres tão fodas na minha vida ! Que bom saber que estamos juntas nos momentos mais legais e nos mais estranhos. Que elas estão comigo quando sou massa mas também nos momentos em que erro muito. Quero só falar delas e estar com elas", disse ela.

E completou: "Abominável a ignorância dos “redpills” e dos desesperados que não estão nos suportando. E que bom que não estão. Que esperneiem e que passem muita vergonha. Muita mesmo. Só quero falar delas! @cynthiafalabella , minha irmã, nunca vou esquecer que você esteve ali com a gente o tempo todo. E é a madrinha mais maravilhosa do mundo. Amo você e amo as mulheres da minha vida".

Porém, o que roubou a cena foi a semelhança física entre Débora e Cynthia. Os fãs ficaram impressionados com a aparência delas e deixaram comentários no post. “Agora me diga: quem é quem? Gêmea”, brincou um seguidor. “Fiquei sem saber quem é a Débora”, afirmou outro. “Sua irmã é linda igual você”, comentou mais um.

