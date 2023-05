Deboche? Vídeo de Sophia Raia ao lado de Enzo Celulari divide opiniões: "Gente"

Deboche? Vídeo de Sophia Raia ao lado do irmão termina em polêmica; veja e tire suas conclusões

Sempre discreta sobre sua vida pessoal, a estudante Sophia Raia virou assunto ao publicar um vídeo lado do irmão, Enzo Celulari. É que na gravação, a atriz foi acusada de debochar do rapaz ao citar o nome de uma ex-namorada do empresário.

Na brincadeira, que é conhecida por nomes como "adedonha", "adedanha" ou "stop", os dois precisavam citar uma fruta, uma celebridade, um país, uma marca e um animal que começam com a mesma letra. Os dois gravaram um vídeo da disputa.

Só que após sortear a letra "B", a filha de Claudia Raia acabou protagonizando um momento divertido. É que ao escolher uma celebridade, ela citou Bruna Marquezine - atriz com quem o irmão viveu um romance há alguns meses. Assim que a ex foi citada, o rapaz ficou visivelmente incomodado. Já a irmã, riu da situação.

Nos comentários, fãs se divertiram. "Perdi tudo no 'Bruna Marquezine'", comentou um. "Na parte da Bruna eu gritei", brincou outro mostrando personalidade. "Ele super sério me fez rir", disparou outro. "Ela rindo muito quando falou da Bruna", observou outro seguidor.

Passeio em família ao lado da esposa

Recentemente, Edson Celulari, pai de Sophia Raia e Enzo Celulari aproveitou o dia para ir à praia com a família. O ator surgiu ao lado da esposa, a atriz Karin Roepke, e da herdeira, Chiara, de apenas um ano de idade, em um quiosque localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Com a pequena no colo, o papai coruja não poupou brincadeiras com a filha à beira-mar. Usando uma bermuda preta e uma camiseta bordô, o ex-marido de Claudia Raia atraiu olhares em um momento descontraído em família. Nos registros do passeio quem se destacou na web por tanta fofura foi a garotinha toda alegre e sorridente nos braços dos pais.