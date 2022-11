De shortinhos, Gretchen surge toda menininha dançando com o marido: ''Adoro''

Aos 63 anos, cantora Gretchen surgiu com look despojado dançando com o esposo e encantou os fãs

CARAS Digital Publicado em 13/11/2022, às 11h22

A cantora Gretchen (63) começou o dia neste domingo, 13, animando os fãs com mais um de seus vídeos dançando com o marido, o saxofonista Esdras de Souza.

Como de costume, o casal mega apaixonado combinou os looks para esbanjar sua boa forma após as últimas plásticas pelas quais passaram nos últimos meses junto.

Usando um shorts jeans bem curtinho e uma camiseta lilás, a Rainha do Rebolado esbanjou suas curvas enquanto rebolava em sincronia com o amado.

"Simbora domingar com carimbó", disse Gretchen ao surgir toda despojada e bem menininha no momento descontraído com o esposo.

Nos comentários, os internautas logo admiraram o casal animado e cheio de vitalidade. "Agora falar a verdade: essa Gretchen é muito bonita que corpo", falou uma fã. "Adoro", aprovaram os internautas.

Ainda recentemente, a cantora chocou ao mostrar como era seu corpo na juventude. Com uma foto no palco, antes de fazer plásticas, a artista impressionou ao exibir como era quando mais nova.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)

Gretchen levanta suspeitas de gravidez em foto com o marido

A cantora Gretchen causou com um novo clique ao lado do marido, o saxofonista Esdras de Souza. O alvoroço começou após a Rainha do Rebolado compartilhar uma foto com o esposo colocando as mãos em sua barriga.

Agarradinha com o amado, a famosa levantou suspeitas de gravidez por conta da pose que fizeram durante um ensaio para sua renovação de votos. Após o ocorrido, ela se pronunciou para esclarecer os boatos.

"Eu amaria estar grávida. Mas não estou. Até porque não posso mais. Tenho 63 anos e há 10 já estou na menopausa. Então, vamos especular coisas reais. Seria lindo ser mãe de um filho de um homem tão incrível como Esdras de Souza,mas a verdade é que amamos tirar fotos naquela pose. Beijinhos. Amo vocês", afirmou ela.

