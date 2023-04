De regata, Alexandre Nero deixa braços musculosos à mostra e arranca elogios

Ator Alexandre Nero, de 53 anos, conquista elogios de seguidores ao exibir braços fortes

Nesta sexta-feira, 14, o ator Alexandre Nero(53) decidiu mexer com as estruturas da internet! Em suas redes sociais, o artista, que hoje em dia está no ar como Stenio, na novela das oito da Globo, Travessia, compartilhou algumas fotos onde posa de regata, deixando seus braços musculosos à mostra, aproveitando para brincar sobre ser biscoiteiro.

“GRAVE: 'Ator de novela das oito é visto pedindo migalhas de biscoito'. Para os bobinhos de plantão fica a reflexão: Toda e QUALQUER postagem é uma autopromoção”, escreveu o ator, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Claro, não é preciso nem dizer que a postagem e as fotos incríveis arrancaram diversos elogios dos seguidores, incluindo alguns amigos famosos. “Ta bunitu!”, escreveu o ator Carmo Dalla Vecchia. “Meu Deus! É muito lindo esse meu advogato”, exaltou o ator Rodrigo Lombardi. “Braçola, hein?”, brincou o apresentador Evandro Mesquita. “Bela Reflexão e toma seu biscoito, porque você é brabo”, exclamou o cantor Fiuk. “Hahaha que amor. Tá merecendo biscoito”, comentou Igor Rickli.

Veja a publicação do ator Alexandre Nero exibindo seus braços musculosos que deixou os internautas babando: