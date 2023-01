Alexandre Nero dá resposta ousada a fã e deixa seguidoras de queixo caído

Humorista mandou beijo para Alexandre Nero após fazer piada com ele e recebeu comentário quente

Sempre muito ousado, o ator Alexandre Nero respondeu a uma fã e deixou as outras enlouquecidas. Isso porque ela teria mandando um beijo para o ator e foi respondida a altura.

Tudo começou quando ela escreveu em uma postagem que "era macumbeira, mas não fazia amarração". No entanto, se fizesse, amarraria Nero e não qualquer outro fulaninho.

"Gente, se o Alexandre Neto comentar, vocês digam que eu mandei um beijo com todo respeito e se ele for casado, beijo na esposa dele com todo respeito. Em nome de Jesus", comentou a humorista Bruna Braga.

O próprio ator de 'Travessia' foi quem respondeu o comentário e foi diretão."Beijo com respeito não é beijo que se preze", comentou. A humorista, então, respondeu algo que representa metade dos seguidores. "Essa frase curou onde dói, eu nem pedra nos rins tenho mais", brincou.

As fãs logo começaram a querer "desrespeitar" o global, fazendo comentários mais quentes. "Pois fique sabendo que estou louca para te desrespeitar", disse uma seguidora. "Mas aí você vai ter que dar chance para muita gente", decretou outra. Não sabemos se ele esperava esse sucesso, mas agora querem desrespeitá-lo em todo o país.

Confira postagem sobre Alexandre Nero: