De onde vem a fortuna da Melody? Ela tem bens luxuosos

A cantora Melody fatura um valor impressionante por mês e coleciona bens luxuosos. Saiba mais!

A cantora Melody tem apenas 16 anos de idade e é dona de itens luxuosos. Afinal, de onde vem a fortuna dela? De acordo com o Jornal O Globo, ela fatura cerca de R$ 500 mil por mês. Inclusive, ela cobra R$ 15 mil para dar entrevistas e o pai dela já contou que a jovem não trabalha de graça.

Nas redes sociais, Melody também atua como influenciadora digital para algumas marcas, divulga suas músicas e faz shows.

Melody ostenta luxo e itens caros em sua rotina. Ela contou que sua fortuna já está na casa dos milhões de reais, mas não revelou o valor exato.

Hoje em dia, ela vive em uma mansão alugada por R$ 30 mil por mês em Arujá, no interior de São Paulo, e ela tem um carro de R$ 1,5 milhão, mesmo que ainda não possa dirigi-lo. Inclusive, ela já teve um jatinho personalizado, mas já vendeu a aeronave.

Melody mostra suas notas na escola

A cantora Melody surpreendeu ao mostrar as suas notas no boletim escolar. Ela encerrou o segundo ano do ensino médio e já está com foco no próximo ano. Ao responder perguntas dos fãs nas redes sociais, a estrela contou que passou de ano com sucesso e até exibiu suas notas do quarto bimestre.

Ela revelou que cursou 17 matérias na escola e tirou nota 10 em sete delas. Porém, ela só mostrou as notas finais e não revelou qual nota é de qual aula.

“Ano que vem, terceirão tá aí”, disse ela na imagem. Nas outras perguntas dos fãs, Melody contou que vai com frequência à academia e também disse que sua altura é 1,62m.