MC Melody surpreende ao revelar seu nome verdadeiro

Qual é o nome verdadeiro da MC Melody? E qual é a idade dela? A cantora revela curiosidades de sua vida pessoal

A cantora MC Melody é famosa desde a infância e cresceu na frente dos fãs. Agora, ela revelou curiosidades sobre sua vida pessoal ao responder perguntas dos fãs nas redes sociais.

A beldade matou a curiosidade dos fãs ao contar qual é o seu nome verdadeiro. Ela foi batizada de Gabriela de Abreu Severino. Além disso, ela contou que tem 16 anos de idade, e completará 17 anos em fevereiro deste ano.

Em outro momento, uma fã perguntou se ela quer ter filhos e ela confirmou. “Sim. Futuramente, bem mais para frente. Mas quero sim”, declarou.

Melody mostra suas notas na escola

A cantora Melody surpreendeu ao mostrar as suas notas no boletim escolar. Ela encerrou o segundo ano do ensino médio e já está com foco no próximo ano. Ao responder perguntas dos fãs nas redes sociais, a estrela contou que passou de ano com sucesso e até exibiu suas notas do quarto bimestre.

Ela revelou que cursou 17 matérias na escola e tirou nota 10 em sete delas. Porém, ela só mostrou as notas finais e não revelou qual nota é de qual aula.

“Ano que vem, terceirão tá aí”, disse ela na imagem. Nas outras perguntas dos fãs, Melody contou que vai com frequência à academia e também disse que sua altura é 1,62m.