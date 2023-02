De mocinho de novela a galã de musical: veja seis atores que revelaram sexualidade na mídia

Galãs de novela passaram a ficar mais confortáveis e falaram sobre sexualidade publicamente na mídia

Falar sobre a sexualidade nunca foi algo fácil para alguns artistas, visto o mundo de preconceito em que vivemos. No entanto, nos últimos anos diversas celebridades passaram a ficar mais confortáveis com a sexualidade. De mocinhos de novela a galã de musical, a lista cada dia fica maior .

Confira a lista dos artistas que estão fazendo história ao falar abertamente sobre sua sexualidade e a vida ao lado de seus amores.

Marco Pigossi

Conhecido por estrelar novelas de sucesso da TV Globo, o artista sempre recebeu questionamentos sobre sua sexualidade, mas nunca chegou a responder sobre o assunto. No entanto, após anos dentro do armário, resolveu usar sua voz e desabafar sobre a opressão que sofreu por precisar esconder o fato de ser gay.

Durante a pandemia ele compartilhou uma foto ao lado do seu namorado, o diretor italiano Marco Calvani. Os dois moram em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marco Pigossi (@marcopigossi)

Carmo Dalla Vecchia

Ator de novela e protagonista de diversos musicais, Carmo é casado com o autor de novelas João Emanuel Carneiro, conhecido por escrever Avenida Brasil. Os dois são casados há 16 anos e possuem um filho juntos, chamado Pedro.

Nas redes sociais, o artista tem aproveitado sua voz para discutir questões de gênero e sexualidade. Durante o Super Dança dos Famosos, antes de dançar a música We are family, ele fez um lindo discurso em homenagem a sua família.

Rainer Cadete

O ator da TV Globo, que brilhou em Verdades Secretas com o personagem Visky, revelou no último ano que tem a sexualidade fluida. Segundo o ator, ele não está preocupado com o gênero da pessoa na hora de viver um romance.

Rainer tem 34 anos e já foi casado com uma mulher, com quem teve um filho. O garoto atualmente tem 15 anos.

O Rainer de cabelo azul passando para te avisar que amanhã tem estreia de Verdades Secretas II na TV. 💙 @tvglobo#VS2pic.twitter.com/AyEcs2F5An — Rainer Cadete (@RainerCadete) October 3, 2022

Armando Babaioff

Discreto quanto a sua vida pessoal, Armando chegou a falar sobre sua sexualidade publicamente. No entanto, no último ano ele recebeu uma linda homenagem do namorado nas redes sociais.

"Você é luz por onde passa, garoto! E pra mim não seria diferente. Que bonito poder celebrar a sua vida com tanta alegria e juntos novamente, do jeito que você gosta. Obrigado por poder compartilhar essa vida contigo, meu amor, meu amigo, meu mala favorito", disse Victor Novaes.

O ator respondeu com todo o amor possível: "Obrigado por ser inspiração e gentileza nessa vida tão maluca. Amo você, cara!".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Armando Babaioff (@babaioff)

Igor Rickli

Pouco antes de acabar o ano de 2022, o ator pegou os fãs de surpresa ao revelar que faz parte da comunidade LGBTQ+. Conhecido por estrelar novela bíblicas da Record TV, Igor afirmou que é bissexual e vive um relacionamento aberto com Aline Wirley, com quem é casado há mais de 10 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Igor Rickli Christóforo (@igorrickli)

Icaro Silva

O ator Global sempre manteve uma vida discreta e longe de polêmicas, mas nos últimos anos resolveu se abrir publicamente. Em entrevista no Conversa com Bial, ele se denominou como "bicha preta".

"Eu me vejo aberto a sexualidades e ao gêneros, não me vejo rotulado. Tem a letra I, mas eu sou o I de Ícarossexual (risos). Existe uma tentativa de rotularem as pessoas e cada um de nós é uma potência individual. A minha sexualidade é só minha, é importante que a gente se entenda como poder individual", disse ele, que já namorou com o também ator Lucas Letto, o Marcelo da novela Pantanal.