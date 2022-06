Marco Pigossi posta clique raro com namorado na praia: ''Dia do amor''

No Dia dos Namorados, ator Marco Pigossi compartilha clique raro com namorado, o diretor Marco Calvani

Redação Publicado em 13/06/2022, às 08h32

O ator Marco Pigossi (33) celebrou o amor no último domingo, 13, ao comemorar o Dia dos Namorados com um registro raro, ao lado do namorado, o cineasta italiano Marco Calvani (41).

Sempre discreto em relação à vida pessoal, o brasileiro postou uma foto romântica dos dois em uma praia em Provincetown, Massachusetts, nos Estados Unidos.

Na foto, eles aparecem de costas, entrando no mar: "Dia do <3", escreveu ele.

Em outro registro, compartilhado por um amigo deles e repostado pelo cineasta também no último final de semana, 12, o casal aparece em um momento de carinho, abraçados. "O prêmio de melhor cabelo vai para Marco x 2", escreveu Ken Fulk.

No Dia dos Namorados, Marco Pigossi posta clique raro com namorado na praia:

Marco Pigossi assume namoro com diretor italiano:

Os artistas assumiram o relacionamento em novembro de 2021. Na época, o astro fez uma declaração de amor para o amado e compartilhou o clique dos dois andando de mãos dadas durante um passeio em uma praia na Califórnia, nos Estados Unidos, na última quinta-feira, 25.

O casal vive nos Estados Unidos. O brasileiro se mudou para Los Angeles, na Califórnia, para se dedicar à carreira internacional e emplacou trabalhos na Netflix como na série australiana Tideland (2018) e na espanhola Alto Mar (2019).